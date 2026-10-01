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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۲

حیدری: آثار اقدامات نظارتی باید در زندگی مردم کردستان ملموس باشد

حیدری: آثار اقدامات نظارتی باید در زندگی مردم کردستان ملموس باشد

سنندج- بازرس‌کل استان کردستان گفت: رویکرد بازرسی‌کل استان عبور از جزئی‌نگری و تمرکز بر مسائل کلان و راهبردی است و تلاش می‌کنیم اقدامات نظارتی به نتایج ملموس برای مردم منجر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین حیدری، شامگاه پنجشنبه در نشست با مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، با تشریح اقدامات و عملکرد بازرسی‌کل استان در سال ۱۴۰۴ و شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بر ضرورت تقویت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های نظارتی تأکید کرد.

وی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، شهدای استان کردستان و شهدای جنگ تحمیلی رمضان، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه از ارکان مهم نظارتی کشور هستند و تعامل میان این دو بخش می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل و رفع دغدغه‌های مردم کمک کند.

بازرس‌کل استان کردستان و رئیس شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی استان، با تشریح رویکردهای بازرسی‌کل استان در سال جاری افزود: شناسایی مسائل و دغدغه‌های مردم، عبور از جزئی‌نگری، تمرکز بر مسائل کلان و راهبردی و نتیجه‌محوری اقدامات نظارتی در دستور کار قرار گرفته است.

بازرس‌کل استان کردستان ادامه داد: هدف این است که اقدامات نظارتی صرفاً به ارائه گزارش و شناسایی مشکل محدود نشود، بلکه پیگیری موضوعات تا رسیدن به نتیجه ادامه داشته باشد و آثار این اقدامات در زندگی مردم قابل مشاهده باشد.

وی با اشاره به بخشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه اراضی، شبکه بانکی، تعهدات ارزی، امور مالیاتی، حقوق دولتی معادن و پهنه‌های معدنی، بر ضرورت اصلاح فرآیندها و تداوم پیگیری موضوعات تا حصول نتیجه تأکید کرد.

چند مطالبه مهم در حوزه اقتصادی و زیرساختی

حیدری همچنین کمبود اعتبارات سرانه آموزشی، مطالبات دانشگاه علوم پزشکی از سازمان‌های بیمه‌گر، تسهیلات ازدواج، انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به استان، تکمیل کریدور شمال‌غرب به جنوب و توسعه زنجیره فولاد قروه را از جمله مسائل مهم استان برشمرد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای حل این مسائل، خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات استان نیازمند پیگیری همزمان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و نمایندگان مجلس است و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌تواند روند حل این مسائل را تسریع کند.

رئیس شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی استان کردستان بر استمرار ارتباط میان بازرسی‌کل و مجمع نمایندگان استان نیز تأکید کرد و گفت: این ارتباط می‌تواند زمینه شناسایی دقیق‌تر مسائل، تقویت نظارت‌ها و پیگیری مؤثرتر مطالبات مردم استان را فراهم کند.

حیدری در پایان با اشاره به جایگاه نظارتی نمایندگان مجلس اظهار کرد: در وهله نخست، وظیفه نمایندگان نظارت و پیگیری اجرای صحیح قوانین است و می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی مجلس و سازمان بازرسی، مسائل و دغدغه‌های مردم را با جدیت بیشتری دنبال کرد.

کد مطلب 6964981

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