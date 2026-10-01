حمله مزدوران عربستان به مناطق مختلف یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، مزدوران یمنی وابسته به عربستان اعلام کردند که ۲۷ حمله هوایی در امتداد جبهه‌های تعز انجام داده‌اند که طی آن سامانه‌های نظامی نیروهای انصارالله هدف قرار گرفته است.

مزدوران یمنی وابسته به عربستان همچنین مدعی شدند که اهدافی با ارزش بالا را در پایتخت، صنعا، هدف قرار دادند.

این نیروها در ادامه ادعا کردند که ۱۱ هدف با ارزش بالا را در استان صعده نیز هدف قرار دادند.

همزمان خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در صنعا، پایتخت یمن خبر داد.

حمله موشکی و پهپادی جدید انصارالله به مواضع نیروهای سعودی در جنوب یمن

رسانه‌های محلی در عدن یمن اعلام کردند که نیروهای صنعا در حمله‌ای ترکیبی موشکی و پهپادی، نقاطی را در منطقه البُرَیقه در جنوب یمن هدف قرار دادند.

این رسانه‌ها افزودند نقاط مورد هدف در غرب استان عدن قرار دارند و نیروهای سعودی در آنها مستقر هستند.

حمله موشکی انصارالله به جنوب عربستان

سخنگوی نیروهای ائتلاف سعودی با تأیید حمله موشکی از یمن، مدعی رهگیری و انهدام این موشک بالستیک شد.

المالکی با تأیید این حمله موشکی که روانه شهر خمیس مشیط در جنوب عربستان شده بود، مدعی شد که این موشک رهگیری و منهدم شده است.