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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

تحرکات مخفی کاخ سفید در قبال عربستان و امارات

تحرکات مخفی کاخ سفید در قبال عربستان و امارات

گاردین از تلاش های مخفیانه کاخ سفید برای تشکیل فرماندهی نظامی مشترک میان عربستان و امارات علیه یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گاردین گزارش داد که کاخ سفید به صورت محرمانه عربستان و امارات را تشویق به حل اختلافات فیما بین و تشکیل فرماندهی نظامی یکپارچه برای رویارویی با نیروهای انصارالله یمن می کند.

بر اساس این گزارش، کاخ سفید به دنبال آن است تا عربستان را به سمت آشتی و مصالحه با امارات سوق دهد.

پیشتر نیز منابع آگاه در گفتگو با المیادین با اشاره به تقلای نتانیاهو در این خصوص تاکید کردند که هدف سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به امارات تحریک این کشور برای مشارکت مجدد در جنگ عربستان علیه یمن بوده است.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در این سفر ابراز امیدواری کرده است که امارات از عربستان در این مسیر حمایت های امنیتی و اطلاعاتی به عمل آورد.

منابع مذکور تصریح کردند که این سخنان در نشست مستقیم نتانیاهو با محمد بن زاید رئیس امارات مطرح شده است.

آنها اضافه کردند که محور سفر منصور بن زاید به عربستان نیز رساندن پیام نتانیاهو به محمد بن سلمان ولی عهد این کشور درباره یمن و زمینه سازی برای حمله گسترده به این کشور بوده است.

کد مطلب 6963448

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    نظرات

    • IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
      0 0
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      خدا لعنت کنه عربستان و امارات که پول دنیا رو دارن فقط برا آدم کشی وجنگ دوتا کشور احمق وخنگ به عبارتی گاوهای شیری ده برا آمریکا واسراییل
    • ناشناس IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
      0 0
      پاسخ
      این بعنی نتانیاهو خودش تا خرخره غرق در آدم کشی نسل کشی جنایت علیه بشریت کودک کشی شناخته شده آنوقت این سران امارات دیگه کی هستن که با این جنایتکار دست دوستی دادن پس معلومه اینها هم اگر جرات داشتن از بیبی بیشتر جنایت میکردن ودارن در منطقه سیاست رژیم صهیونی را اجرا میکنن کور خوندن

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