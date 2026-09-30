  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

ادامه حملات سعودی به مناطق مختلف یمن

ادامه حملات سعودی به مناطق مختلف یمن

منابع یمنی از ادامه حملات جنگنده های سعودی به مناطق مختلف یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المسیره یمن از حملات هوایی عربستان به مناطق مختلف این کشور خبر داد.

بر اساس گزارش خبرنگار المسیره در استان الحدیده، یک حمله هوایی به مزارع شهروندان در روستای الشجن در بخش الدریهمی انجام شده است.

خبرنگار این شبکه در استان صعده نیز گزارش داد که جنگنده‌های عربستان در ۳ حمله، شبکه ارتباطات در بخش سحار را هدف قرار دادند.

در استان عمران نیز خبرنگار المسیره از ۴ حمله هوایی به شبکه ارتباطات در منطقه جبل ضین در بخش عیال سریح خبر داد.

خبرنگار این شبکه اعلام کرد که جنگنده‌های عربستان در دو حمله، بخش حرف سفیان در استان عمران را هدف قرار داده‌اند.

کد مطلب 6963826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها