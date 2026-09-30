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۸ مهر ۱۴۰۵، ۷:۳۷

هشدار یمن خطاب به عربستان؛ تجاوزات ریاض بی‌پاسخ نخواهد ماند

هشدار یمن خطاب به عربستان؛ تجاوزات ریاض بی‌پاسخ نخواهد ماند

یک منبع یمنی با هشدار خطاب به عربستان تاکید کرد که تجاوزات این کشور بی پاسخ نخواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نظامی یمنی در گفتگو با المیادین تاکید کرد که هر گونه تحرکی برای بازسازی تجمعات نظامی عربستان در خاک یمن مورد هدف قرار می گیرد و تجاوزات هوایی این کشور علیه استان های مختلف یمن بی پاسخ نخواهد ماند.

وی اضافه کرد: تجاوزات هوایی عربستان علیه مناطق مسکونی یمن بیانگر میزان کینه و دشمنی این کشور با ملت یمن است و هرگز در تحقق اهداف خود موفق نخواهد شد.

عربستان سعودی روزانه ده ها حمله هوایی علیه استان های مختلف یمن و زیرساخت ها و مناطق مسکونی این کشور انجام می دهد به طوری که تنها طی شب گذشته جنگنده های سعودی ۹ حمله علیه مناطق مختلف الوازعیه در تعز انجام دادند.

همچنین خبرنگار المسیره در صعده از حمله موشکی به منطقه سحار خبر داد.

در الحدیده نیز جنگنده های سعودی به مزارع شهروندان در روستای المنقم در بخش الدریهمی حمله کردند.

کد مطلب 6963147

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    نظرات

    • سعید IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
      0 2
      پاسخ
      یمن باید فقط چاهایی نفت را بزنه و بعد سراغ پالایشگاهها برد مرحله سوم سراغ فرودگاهها با این کار عربستان و همپیمانانش نابود میشوند

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