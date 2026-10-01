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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۳:۰۰

آغاز عملیات پاکسازی ۹۸ هکتار از خاک‌های آلوده در اهواز

آغاز عملیات پاکسازی ۹۸ هکتار از خاک‌های آلوده در اهواز

عملیات پاکسازی خاک‌های آلوده به آب نمک و مواد نفتی در منطقه کریت کمپ اهواز با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست اهواز و ورود دستگاه قضایی استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت از محیط زیست، سیدمحمد لاری بقال رئیس اداره حفاظت محیط زیست اهواز، گفت: پس از ماه‌ها پیگیری مستمر و با ورود دستگاه قضایی مرکز استان به موضوع، عملیات پاکسازی خاک‌های آلوده در منطقه کریت کمپ توسط شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون آغاز شده است.

وی افزود: این منطقه طی سال‌های گذشته تحت تأثیر فعالیت‌های نفتی و تخلیه پساب‌های شور و مواد هیدروکربنی قرار داشته و بر اساس مطالعات انجام‌شده، فرآیند انتقال نفت نمکی از واحد بهره‌برداری به واحد نمک‌زدایی از عوامل مؤثر در ایجاد شوری و آلودگی نفتی خاک‌های منطقه بوده است.

لاری بقال اظهار کرد: خاک‌های آلوده به آب نمک و مواد نفتی در زمره پسماندهای صنعتی و ویژه قرار می‌گیرند و فرآیند مدیریت آنها باید از مرحله شناسایی و نمونه‌برداری تا تصفیه، پاکسازی و دفع نهایی به صورت مستند در سامانه جامع محیط زیست ثبت و پیگیری شود.

کد مطلب 6965000

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