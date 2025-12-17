خلفیان: خاموشی فلر نفتی شرق اهواز مطالبه فوری مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان صبح امروز چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت آلودگی ناشی از فلر نفتی کریت کمپ، واقع در ۳۰ کیلومتری شرق اهواز، اظهار کرد: فلرهای نفتی یکی از عوامل مهم و اثرگذار در آلودگی هوای استان هستند که سلامت و جان مردم را به‌طور جدی تهدید می‌کنند و ادامه این روند به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

وی با بیان اینکه آلودگی هوا به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم خوزستان تبدیل شده است، افزود: شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب موظف است در اسرع وقت نسبت به خاموش‌سازی فلرهای نفتی، به‌ویژه فلرهایی که مستقیماً سلامت شهروندان را تهدید می‌کنند، اقدامات فوری و راهکارهای تخصصی را اجرا کند.

دادستان مرکز خوزستان با اشاره به وضعیت فلر نفتی کریت کمپ تصریح کرد: این فلر باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و پتروشیمی رازی ماهشهر آمادگی دارد در راستای تبدیل این گاز به فرآورده‌های نفتی، همکاری لازم را در اجرای این پروژه انجام دهد.

خلفیان گفت: این فلر باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بر اساس راهکارهای علمی و کارشناسی خاموش شده و به ماده‌ای مفید برای صنایع پتروشیمی تبدیل شود؛ اقدامی که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوای منطقه داشته باشد.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌ها و شرکت‌های ذی‌ربط خاطرنشان کرد: هرگونه سهل‌انگاری و تعلل در جمع‌آوری و تبدیل گازهای فلر غیرقابل قبول است و دستگاه‌های متولی باید در این خصوص پاسخگو باشند؛ متأسفانه سال‌هاست که در خاموشی فلرهای نفتی تعلل شده و این وضعیت توجیه‌پذیر نیست.

دادستان مرکز خوزستان تأکید کرد: دادستانی از شرکت‌هایی که به‌صورت جدی در مسیر کاهش آلودگی هوا و خاموشی فلرها اقدام کنند، حمایت‌های قانونی لازم را به عمل خواهد آورد.

خلفیان با اشاره به پیامدهای انسانی و اجتماعی آلودگی هوا گفت: آلودگی هوا موجب نارضایتی و رنجش شدید مردم استان شده و آمار ابتلاء به بیماری‌ها، به‌ویژه در میان اقشار آسیب‌پذیر، را افزایش داده است.

وی در پایان اعلام کرد: به‌زودی جلسه‌ای فنی با حضور متخصصان شرکت‌های مناطق نفت‌خیز فعال در استان برگزار خواهد شد و دستگاه‌های مسئول موظف‌اند حداکثر ظرف یک ماه گزارش فنی و اجرایی اقدامات انجام‌شده را به دادستانی ارائه دهند.