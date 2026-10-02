بالا گرفتن دوباره تنش میان اتیوپی، اریتره و مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که اریتره روابط کامل دیپلماتیک خود با اتیوپی را قطع کرده است.

ساعتی پیش از این بود که وزارت امورخارجه اتیوپی اعلام کرد که سفارتش در اریتره را تعطیل کرده و ۱۰ دیپلمات اریتره ای را نیز از آدیس آبابا اخراج کرده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که تعطیلی سفارت خانه‌اش در اسمره در نتیجه اقدامات خصمانه و تشدید کننده مستقیم و غیر مستقیم علیه اتیوپی صورت گرفته است.

از سوی دیگر، یک دیپلمات اتیوپی دقایقی پیش اعلام کرد وزارت امور خارجه این کشور یک دیپلمات مصری را «عنصر نامطلوب» دانسته و به وی ۴۸ ساعت برای ترک اتیوپی مهلت داده است.

از سوی دیگر، خبرگزاری رسمی مصر (الشرق الاوسط) نیز به نقل از یک مقام مصری گزارش داد در اقدامی متقابل، مشاور سفارت اتیوپی در قاهره «عنصر نامطلوب» اعلام شده و ۴۸ ساعت برای ترک مصر به وی مهلت داده شده است.

همزمان، کمیسیون اتحادیه آفریقا اعلام کرد با نگرانی شدید افزایش تنش میان اتیوپی، اریتره و مصر را دنبال می‌کند و از طرف‌های درگیر خواست حداکثر خویشتنداری را در پیش بگیرند.