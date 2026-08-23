ارتش سودان: پهپاد متخاصم را بر فراز «الکرمک» سرنگون کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش سودان اعلام کرد که یک پهپاد متخاصم را در ایالت نیل آبی واقع در جنوب شرق این کشور و هم مرز با اتیوپی سرنگون کرده است.

یک منبع ارشد نظامی سودان روز یکشنبه به الجزیره گفت که پدافند هوایی ارتش سودان یک پهپاد دوربرد متعلق به نیروهای پشتیبانی سریع را در منطقه راهبردی الکرمک در ایالت نیل آبی در جنوب شرقی سودان سرنگون کرد.

به گفته این منبع، این پهپاد پیش از آنکه توسط پدافند هوایی رهگیری و منهدم شود، مواضع ارتش سودان در شهر استراتژیک الکرمک را هدف قرار داده بود.

الکرمک حدود ۱۳۶ کیلومتر از الدمازین، مرکز ایالت نیل آبی، و ۹۹ کیلومتر از شهر آصوصا در اتیوپی فاصله دارد و این امر آن را به نقطه‌ای با اهمیت نظامی و لجستیکی و گذرگاه اصلی خطوط تدارکاتی تبدیل کرده است.

درگیری‌های مسلحانه در سودان از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ (۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲) میان ارتش به فرماندهی «عبدالفتاح البرهان» و نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی «محمد حمدان دقلو» ملقب به «حمیدتی» بر سر قدرت آغاز شد و میانجیگری‌های بین‌المللی برای پایان دادن به آن و نشستن طرف‌های درگیر بر سر میز گفتگوها تاکنون ثمری نداشته است.

بنا بر آمارهای سازمان ملل متحد، جنگ میان دو نیروی نظامی بزرگ سودان در سایه ادامه خشونت و گرسنگی به آواره شدن هشت میلیون نفر منجر شده است.

حدود ۲۵ میلیون نفر نزدیک به نیمی از جمعیت سودان بر اثر تداوم جنگ در وضعیتی ناگوار قرار گرفته و به کمک‌های فوری نیاز دارند و ۱۸ میلیون نفر هم در معرض خطر قحطی هستند.

تاکنون چندین بار در سودان با وساطت بین‌المللی، آتش‌بس اعلام شده است اما طرف‌های درگیر به طور مداوم آن را نقض کرده‌اند.