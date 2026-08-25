به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، اتیوپی و روسیه در راستای برنامه توسعه بریکس در حال بررسی راه‌های گسترش همکاری در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته هستند.

بر اساس گزارش شرکت رسانه‌ای فانا، پژوهش و توسعه، آموزش نیروی انسانی متخصص و انتقال فناوری از محورهای اصلی همکاری دو کشور در این حوزه به شمار می‌رود.

این موضوع در جریان بازدید یوگنی ترخین، سفیر روسیه در اتیوپی از مؤسسه هوش مصنوعی اتیوپی مورد بررسی قرار گرفت. ترخین در این بازدید با فعالیت‌های پژوهشی و توسعه‌ای این مؤسسه و نقش آن در روند تحول دیجیتال اتیوپی آشنا شد.

ورکو گاچنا، مدیرکل مؤسسه هوش مصنوعی اتیوپی نیز گزارشی از فعالیت‌های این مرکز در زمینه به‌کارگیری هوش مصنوعی و فناوری‌های مرتبط در بخش‌های اجتماعی و اقتصادی اولویت‌دار این کشور ارائه کرد.

وی تحقیق و توسعه را یکی از عوامل مهم پیشرفت فناوری و تحول دیجیتال دانست و بر اهمیت توسعه راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی اتیوپی تأکید کرد.

ترخین نیز با اشاره به روابط دیرینه روسیه و اتیوپی از گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه تحقیق و توسعه، توسعه سرمایه انسانی و انتقال فناوری حمایت کرد.

بر اساس این گزارش، همکاری در حوزه هوش مصنوعی می‌تواند به اتیوپی در توسعه ظرفیت‌های داخلی و تربیت نیروی متخصص کمک کند. همچنین همکاری‌های پژوهشی و انتقال فناوری میان دو کشور می‌تواند زمینه تولید راهکارهای فناورانه متناسب با اولویت‌های توسعه‌ای اتیوپی را فراهم کند.