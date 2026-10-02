قیمت طلای جهانی امروز ۹ مهر؛ هر اونس ۴۱۸۴ دلار

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت طلا در معاملات روز جمعه ۱۰ مهرماه تقریباً باثبات ماند، اما افزایش ارزش دلار و رشد بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا همچنان بر این فلز گرانبها فشار وارد می‌کند.

بر اساس گزارش رویترز، بهای هر اونس طلای نقدی در ساعت ۰۴:۱۹ به وقت گرینویچ با تغییر اندک، در سطح ۴ هزار و ۱۸۴ دلار و ۴۵ سنت قرار گرفت. طلای نقدی در طول هفته جاری بیش از ۲ درصد کاهش داشته و در مسیر ثبت دومین کاهش هفتگی متوالی قرار دارد.

همچنین قیمت معاملات آتی طلای آمریکا با سررسید ماه دسامبر ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۴ هزار و ۲۱۴ دلار و ۷۰ سنت در هر اونس رسید.

رویترز گزارش داده است که تقویت دلار آمریکا یکی از عوامل فشار بر قیمت طلاست، زیرا افزایش ارزش دلار، خرید این فلز را برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر می‌کند. از سوی دیگر، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ و ۳۰ ساله آمریکا به بالاترین سطوح خود از سال ۲۰۰۲ رسیده است؛ موضوعی که هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بازدهی مانند طلا را افزایش می‌دهد.

تمرکز معامله‌گران در حال حاضر بر انتشار گزارش اشتغال ماه سپتامبر آمریکا قرار دارد؛ داده‌ای که می‌تواند بر انتظارات بازار درباره مسیر سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد.

بر اساس قیمت‌گذاری فعلی بازار، معامله‌گران حدود ۲۸ درصد احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه جاری را در نظر می‌گیرند؛ این رقم در ابتدای هفته حدود ۷۰ درصد بود. برای ماه دسامبر نیز احتمال افزایش نرخ بهره حدود ۸۲ درصد برآورد شده است.

در بازار سایر فلزات گرانبها نیز نقره با ۰.۵ درصد افزایش به ۶۱ دلار و ۱۸ سنت، پلاتین با ۰.۶ درصد افزایش به هزار و ۷۳۴ دلار و ۴۴ سنت و پالادیوم با ۰.۹ درصد افزایش به هزار و ۱۸۱ دلار و ۹۳ سنت در هر اونس رسیدند.

رویترز همچنین در گزارشی جداگانه اعلام کرده است که طلا با وجود افزایش شدید بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا همچنان بالای سطح ۴ هزار دلار باقی مانده و عواملی مانند خرید بانک‌های مرکزی، تنوع‌بخشی ذخایر و تقاضای ناشی از نگرانی‌های ژئوپلیتیکی همچنان از قیمت این فلز حمایت می‌کنند.