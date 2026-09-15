قیمت جهانی طلا کاهش یافت؛ هر اونس ۴۳۰۲ دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بهای هر اونس طلای نقدی با تغییر اندک به ۴۳۰۲.۱۳ دلار رسید. طلای جهانی در معاملات روز دوشنبه نیز با افت مواجه شد و به پایینترین سطح خود از ۷ اوت رسید. همچنین معاملات آتی طلای آمریکا با کاهش ۰.۲ درصدی در سطح ۴۳۴۱.۷۰ دلار قرار گرفت.
بازارها اکنون چشمانتظار تصمیم فدرال رزرو هستند و فعالان بازار احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره را بالا میدانند. افزایش نرخ بهره معمولاً جذابیت طلا را کاهش میدهد، زیرا هزینه فرصت نگهداری این فلز بدون بازده افزایش مییابد.
در همین حال، تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در منطقه، افزایش قیمت نفت و صعود بازده اوراق خزانهداری آمریکا نیز بر روند معاملات طلا اثر گذاشته است. بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا روز دوشنبه برای نخستینبار از اکتبر ۲۰۲۳ به ۵ درصد رسید.
رویترز همچنین گزارش داده است که قیمت هر اونس نقره در معاملات امروز در محدوده ۶۳.۲۵ دلار ثابت ماند، پلاتین با رشد ۰.۷ درصدی به ۱۷۷۰.۸۱ دلار رسید و پالادیوم با افت ۰.۴ درصدی ۱۲۸۸.۲۵ دلار معامله شد.
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