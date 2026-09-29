بازار جهانی طلا در سایه افزایش بازده اوراق و قیمت انرژی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بازار فلز زرد در معاملات امروز سه‌شنبه، ۲۹ سپتامبر، پس از ریزش سنگین جلسه گذشته اندکی به تعادل رسید، اما همچنان در نزدیکی پایین‌ترین سطوح چند هفته اخیر معامله می‌شود. سرمایه‌گذاران در شرایطی که بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به سطوح کم‌سابقه‌ای رسیده و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو تقویت شده است، فعلاً تمایل چندانی برای بازگشت پرقدرت به بازار فلز زرد ندارند.

قیمت طلای نقدی امروز حدود ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۴ هزار و ۱۳۰ دلار و ۵۸ سنت در هر اونس رسید. طلای آتی آمریکا نیز با افتی حدود ۰.۲ درصدی در محدوده ۴ هزار و ۱۶۲ دلار قرار گرفت. با وجود این ثبات نسبی، طلا همچنان نزدیک به پایین‌ترین قیمت خود از اوایل اوت قرار دارد. حرکت امروز را باید بیشتر یک توقف پس از فروش گسترده روز دوشنبه دانست تا نشانه‌ای قطعی از تغییر روند. در معاملات دیروز، طلا حدود ۴ درصد از ارزش خود را از دست داد و یکی از سنگین‌ترین افت‌های روزانه ماه‌های اخیر را تجربه کرد. این ریزش قیمت را تا محدوده ۴ هزار و ۱۱۰ دلار پایین آورد؛ سطحی که اکنون به یکی از نقاط مهم مورد توجه معامله‌گران تبدیل شده است.

مهم‌ترین تغییر در فضای بازار طی روزهای اخیر، افزایش شدید بازده اوراق بدهی آمریکا بوده است. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری در معاملات اخیر از ۵.۲ درصد عبور کرد و به محدوده ۵.۲۷ درصد رسید؛ سطحی که در حدود دو دهه اخیر کم‌سابقه بوده است. همزمان بازده اوراق دوساله نیز به نزدیکی ۵ درصد رسیده است. افزایش بازده اوراق برای طلا اهمیت زیادی دارد، زیرا این فلز برخلاف اوراق دولتی سود دوره‌ای ایجاد نمی‌کند. بنابراین هرچه نرخ‌های بهره و بازده اوراق بالاتر برود، انگیزه سرمایه‌گذاران برای نگهداری دارایی‌های دارای بازده بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، تقویت دلار نیز فشار مضاعفی بر قیمت طلا وارد کرده است. شاخص دلار آمریکا در معاملات اخیر در نزدیکی ۱۰۱.۲ قرار گرفته و به محدوده بالاترین سطح دو ماه گذشته نزدیک شده است؛ دلار قوی‌تر معمولاً خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها پرهزینه‌تر می‌کند و از تقاضای جهانی این فلز می‌کاهد.