افت قیمت طلا در بازار جهانی؛ امید به کاهش نرخ بهره کمرنگ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت طلا در معاملات امروز کاهش یافت و تحت‌تأثیر رشد دلار، افزایش بازده اوراق خزانه و نگرانی‌ها درباره تورم و نرخ بهره، در مسیر نزولی قرار گرفت.

بر همین اساس، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۶ درصد کاهش به ۴۶۱۹ دلار و ۶۱ سنت رسید. به این ترتیب، قیمت این فلز ارزشمند از ابتدای هفته جاری تاکنون ۲ درصد افت کرده است.

در بازار معاملات آتی آمریکا نیز هر اونس طلا برای تحویل در ماه ژوئن با ۱.۳ درصد کاهش در سطح ۴۶۲۴ دلار معامله شد.

دلار از ابتدای هفته تاکنون بیش از یک درصد تقویت شده و همین موضوع باعث شده است طلا که به دلار قیمت‌گذاری می‌شود، برای خریداران دارای سایر ارزها گران‌تر شود.

تیم واتر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت «کی‌سی‌ام ترید»، گفت: «طلا از همه طرف تحت فشار قرار گرفته است؛ افزایش قیمت نفت، تورم را دوباره به بازار بازگردانده، بازده اوراق خزانه را بالا برده و دلار را تقویت کرده است. در این میان، بدبینی تازه نسبت به کاهش نرخ بهره نیز به زیان فلز زرد تمام شده است.»

بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا نیز به بالاترین سطح خود در یک سال اخیر رسید و هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش داد.

در همین حال، قیمت نفت خام برنت در هفته جاری تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی ۵.۶ درصد افزایش یافت و از ۱۰۶ دلار در هر بشکه عبور کرد.

طلا از زمان آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران در اواخر فوریه، در پی رشد قیمت نفت، حدود ۱۳ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است.

مجموعه‌ای از گزارش‌های تورمی منتشرشده در هفته جاری نشان می‌دهد افزایش هزینه انرژی می‌تواند به سایر کالاها و خدمات نیز سرایت کند و امیدها برای کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت در آمریکا را کمرنگ‌تر سازد.

اگرچه طلا معمولاً به‌عنوان پوششی در برابر تورم شناخته می‌شود، اما نرخ‌های بهره بالاتر معمولاً بر این دارایی بدون بازده فشار وارد می‌کنند.

بر اساس گزارش رویترز، گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند (ANZ) نیز هدف قیمتی خود برای هر اونس طلا در پایان سال جاری را ۲۰۰ دلار کاهش داد و به ۵۶۰۰ دلار رساند؛ زیرا انتظار می‌رود تورم، بازده بالاتر و دلار قوی‌تر بر قیمت‌ها فشار وارد کنند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند نیز روند نزولی حاکم بود؛ به‌طوری‌که هر اونس نقره با ۲.۵ درصد کاهش به ۸۱ دلار و ۴۱ سنت رسید. پلاتین با ۱.۷ درصد کاهش به ۲۰۲۰ دلار و ۶۱ سنت و پالادیوم با ۰.۸ درصد افت به ۱۴۲۵ دلار و ۵۰ سنت رسید.