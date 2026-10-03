  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۵

اسپیس ایکس فضانوردان را ۷ ساعته به ایستگاه فضایی بین المللی برد

اسپیس ایکس فضانوردان را ۷ ساعته به ایستگاه فضایی بین المللی برد

جدیدترین عملیات ارسال فضانوردان به فضا توسط اسپیس ایکس رکورد جدیدی برای شرکت به ارمغان آورد.

دریافت 12 MB

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، ماموریت کرو۱۳ که توسط اسپیس ایکس و برای ناسا انجام شد ساعت ۲۳:۰۵ دقیقه دو شب گذشته به وقت گرینویچ به مقصد خود یعنی ایستگاه فضایی بین المللی رسید. این عملیات هفت ساعت و ۵۵ دقیقه طول کشید.

این سریع ترین فضاپیمای آمریکایی است که تاکنون به ایستگاه فضایی بین المللی رسیده است.

رکورد پیشین ۱۲ ساعت و ۳۳ دقیقه بود که در نوامبر ۲۰۲۴ میلادی توسط کپسول باری دراگون متعلق به همین شرکت ثبت شد.

اما سریع ترین بازه زمانی ارسال فضانوردان به فضا با یک وسیله پرتاب آمریکایی ۱۴ ساعت و ۴۳ دقیقه بود که به عملیات کرو۱۱ در آگوست ۲۰۲۵ میلادی تعلق دارد.

جولیانا شیمن مدیر برنامه علوم و دراگون در اسپیس ایکس دراین باره می گوید: ایستگاه فضایی بین المللی در موقعیت مناسبی در فضا قرار داشت و جنبه های دیگر نیز همگی کمک کردند این کوتاه ترین زمان پرتاب تا اتصال به ایستگاه فضایی بین المللی توسط ما باشد.

البته کرو۱۳ رکورد سفر به ایستگاه فضایی بین المللی را نشکسته است. در می ۲۰۲۰ میلادی کپسول سایوز روسیه حامل سه فضانورد پس از پرتاب از مقر فضایی در بایکونور قزاقشتان ، در سه ساعت و سه دقیقه به مقصد خود رسید.

درهرحال در ماموریت کرو۱۳ جسیکا واتکینز و لوک دلانی از ناسا، جاشوا کوترایک از آژانس فضایی کانادا و سرگی تتریاتنیکوف از آژانس فضایی روسیه به آزمایشگاه فضایی سفر کردند و قرار است شش ماه آینده را در آنجا اقامت کنند.

کد مطلب 6965138
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها