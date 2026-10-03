اسپیس ایکس فضانوردان را ۷ ساعته به ایستگاه فضایی بین المللی برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، ماموریت کرو۱۳ که توسط اسپیس ایکس و برای ناسا انجام شد ساعت ۲۳:۰۵ دقیقه دو شب گذشته به وقت گرینویچ به مقصد خود یعنی ایستگاه فضایی بین المللی رسید. این عملیات هفت ساعت و ۵۵ دقیقه طول کشید.

این سریع ترین فضاپیمای آمریکایی است که تاکنون به ایستگاه فضایی بین المللی رسیده است.

رکورد پیشین ۱۲ ساعت و ۳۳ دقیقه بود که در نوامبر ۲۰۲۴ میلادی توسط کپسول باری دراگون متعلق به همین شرکت ثبت شد.

اما سریع ترین بازه زمانی ارسال فضانوردان به فضا با یک وسیله پرتاب آمریکایی ۱۴ ساعت و ۴۳ دقیقه بود که به عملیات کرو۱۱ در آگوست ۲۰۲۵ میلادی تعلق دارد.

جولیانا شیمن مدیر برنامه علوم و دراگون در اسپیس ایکس دراین باره می گوید: ایستگاه فضایی بین المللی در موقعیت مناسبی در فضا قرار داشت و جنبه های دیگر نیز همگی کمک کردند این کوتاه ترین زمان پرتاب تا اتصال به ایستگاه فضایی بین المللی توسط ما باشد.

البته کرو۱۳ رکورد سفر به ایستگاه فضایی بین المللی را نشکسته است. در می ۲۰۲۰ میلادی کپسول سایوز روسیه حامل سه فضانورد پس از پرتاب از مقر فضایی در بایکونور قزاقشتان ، در سه ساعت و سه دقیقه به مقصد خود رسید.

درهرحال در ماموریت کرو۱۳ جسیکا واتکینز و لوک دلانی از ناسا، جاشوا کوترایک از آژانس فضایی کانادا و سرگی تتریاتنیکوف از آژانس فضایی روسیه به آزمایشگاه فضایی سفر کردند و قرار است شش ماه آینده را در آنجا اقامت کنند.