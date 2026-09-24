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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

اسپیس ایکس چهار فضانورد به مدار زمین می برد

اسپیس ایکس چهار فضانورد به مدار زمین می برد

تاریخ ارسال فضانوردان ناسا با کپسول اسپیس ایکس به فضا مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، چهار خدمه ماموریت کرو۱۳ به ایستگاه فضایی بین المللی قرار است در یکم اکتبر ۲۰۲۶ میلادی به فضا سفر کنند.

اوضاع از ۲۹ اوت همچنان نامشخص بود. در این تاریخ ناسا اعلام کرد نشتی اکسیدکننده در سامانهٔ پیشرانش فضاپیمای دراگونِ مأموریت کرو-۱۳ شناسایی شده است. این نشتی باعث شد تاریخ اولیهٔ پرتاب، یعنی ۱۲ سپتامبر، منتفی شود و تا روز سه‌شنبه هم تاریخ قطعی دیگری برای پرتاب اعلام نشده بود.

اگر همه چیز طبق برنامه ریزی پیش برود خدمه کرو۱۳ در ساعت ۱۵:۱۰ دقیقه به وقت گرینویچ روز یکم اکتبر از مقر فضایی کیپ کاناورال سوار بر یک موشک فالکون۹ به مدارپایین زمین سفر می کنند.

کپسول حامل آنها حدود ۹ ساعت بعد یعنی در ۱۲ بامداد دوم اکتبر به ایستگاه فضایی بین المللی می رسد.

ماموریت کرو۱۳ چهار فضانورد را به آزمایشگاه مداری می برد. جسیکا واتکینزو لوک دلانی از ناسا، جاش کوتریک از کانادا و سرگی تتریاتنیکوف از روسیه در این سفر حضور دارند.

چهار فضانورد مذکور حدود هفت ماه در ایستگاه فضایی بین المللی اقامت می کنند.

با انجام این ماموریت چهار فضانورد ماموریت کرو۱۲ که از أواسط فوریه ۲۰۲۶ در ایستگاه فضایی حضور دارند، می توانند به خانه برگردند.

کد مطلب 6957203
شیوا سعیدی

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