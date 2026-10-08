به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، کپسول دراگون کرو۱۲ که «آزادی» نام گرفته ساعت ۱۲:۰۵ دقیقه به وقت گرینویچ دیروز(چهارشنبه) از ایستگاه فضایی بین المللی جدا شد.

اگر همه چیز طبق برنامه ریزی پیش برود این کپسول امروز ساعت ۱۵:۳۴ دقیقه به وقت گرینویچ در اقیانوس آرام و نزدیکی ساحل کالیفرنیا فرود می آید.

جسیکا میر و جاک هاتاوی از ناسا، سوفی آدنو از آژانس فضایی اروپا و آندری فدایف از سازمان فضایی روسیه خدمه ماموریت کرو۱۲ هستند که به زمین باز می گردند. میر و فدایف قبلا نیز به فضا سفر کرده بودند. اما این نخستین سفر فضایی هاتاوی و آدنو به شمار می رفت.

این چهار تن سوار بر کپسول دراگون همراه یک موشک فالکون۹ در ۱۳ اکتبر سال جاری میلادی به ایستگاه فضایی بین المللی سفر کردند.

با ورود آنها، تعداد خدمه ایستگاه فضایی به تعداد معمول و کامل خود، یعنی هفت نفر، رسید. این ایستگاه از ۱۵ ژانویه با یک گروه حداقلی سه‌نفره فعالیت می‌کرد زیرا خدمه مأموریت Crew-11 اسپیس‌ایکس یک ماه زودتر از برنامه به زمین بازگشتند تا به وضعیت پزشکی یکی از فضانوردان، یعنی مایک فینکه از ناسا، رسیدگی شود.

این رویداد، نخستین تخلیه پزشکی در تاریخ طولانی فعالیت ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) بود.