۲۸۶۰ کیلوگرم بار به ایستگاه فضایی بین المللی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، در همین راستا یک موشک فالکون ۹ قرار است کپسول باری دراگون را از مقر فضایی کیپ کاناورال در ایالت فلوریدا آمریکا در ساعت ۱۰:۳۳ دقیقه صبح امروز به وقت گرینویچ به مدار زمین ببرد.

ماموریت مذکور CRS-۳۵ نام گرفته زیرا این سی و پنجمین باری است که اسپیس ایکس تحت «قرارداد تجاری تامین تدارکات و محموله برای ایستگاه فضایی» عملیاتی انجام می دهد.

اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، کپسول دراگون به طور خودکار در ساعت ۱۵ به وقت گرینویچ به ماژول هارمونی ایستگاه فضایی بین المللی متصل می شود. CRS-۳۵ محموله ای به وزن ۲۸۶۰ کیلوگرم را به آزمایشگاه فضایی در مدار زمین می رساند که شامل مجموعه ای از پنل های خورشیدی ایستگاه فضایی بین المللی (iROSA) است که ذخیره انرژی این مقر را ارتقا می دهد.

همچنین در این محموله تجهیزات علمی نیز ارسال می شود. به طور دقیق تر کپسول دراگون سخت افزار لازم برای تولید شبکیه مصنوعی در گرانش را به فضا می رساند که به احیای بینایی افراد روی زمین کمک می کند. علاوه بر آن مدل های بافت سه بعدی قلب برای پیشبرد آزمایش وسیع دارو در ماموریت های آتی به فضا می برد.

در بیانیه ناسا درباره این ماموریت آمده است: کپسول موادی را برای بررسی آنکه چگونه نوع جدیدی از شیشه در میکرو گرانش شکل می گیرد و چگونه ارگانوئیدهای مغز می توانند اهداف درمانی برای بیماری تخریب عصبی مانند آلزایمر و پارکینسون را آشکار کنند، به فضا می برد.

کپسول دراگون حدود یک ماه به ایستگاه فضایی بین المللی متصل می ماند و سپس همراه آزمایشگاه های علمی و دیگر سخت افزارها به زمین برمی گردد تا به طور ایمن در اقیانوس آرام فرود بیاید.