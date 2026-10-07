به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عظیمی ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی شورای قرآن، عترت و نماز استان کردستان، با قدردانی از اقدامات آموزش و پرورش در حوزه ترویج فرهنگ نماز، اظهار کرد: آموزش و پرورش به دلیل ارتباط مستقیم با نسل نوجوان و جوان، نقش تعیین‌کننده‌ای در نهادینه‌سازی ارزش‌های دینی و تربیتی دارد.

وی افزود: فعالیت‌های انجام شده در حوزه اقامه نماز توسط آموزش و پرورش کردستان قابل توجه بوده و تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه شایسته تقدیر است.

رئیس ستاد اقامه نماز استان کردستان با اشاره به آثار تربیتی نماز بیان کرد: نماز تنها یک برنامه عبادی نیست، بلکه از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تربیت فردی، شکل‌گیری شخصیت و اصلاح رفتار انسان به شمار می‌رود.

عظیمی ادامه داد: توجه به نماز در محیط مدرسه می‌تواند زمینه تقویت باورهای دینی و تربیتی دانش‌آموزان را فراهم کند و به همین دلیل لازم است این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان مناطق آموزش و پرورش استان گفت: یکی از نیازهای جدی در این حوزه، ایجاد یک رویه مشترک در تمامی مناطق ۱۶‌گانه است تا برنامه‌های مربوط به اقامه نماز به شکل منسجم، هدفمند و با کیفیت مناسب اجرا شود.

رئیس ستاد اقامه نماز استان کردستان خاطرنشان کرد: هماهنگی میان مجموعه‌های مرتبط با امور فرهنگی و تربیتی می‌تواند از پراکندگی فعالیت‌ها جلوگیری کرده و زمینه تحقق اهداف تعیین‌شده در حوزه نماز را فراهم کند.

عظیمی همچنین بر استمرار برنامه‌ریزی و ارزیابی فعالیت‌های مدارس تأکید کرد و گفت: اجرای برنامه‌های فرهنگی زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار برنامه‌ریزی، روند اجرا نیز به صورت مستمر مورد پایش قرار گیرد.

وی تصریح کرد: تقویت همکاری میان ستاد اقامه نماز و آموزش و پرورش استان می‌تواند به ارتقای سطح فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مدارس و نهادینه شدن فرهنگ نماز در میان دانش‌آموزان کمک کند.