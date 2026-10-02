جدال تمام ایرانی برای مدال برنز پدل

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات پدل بازی های آسیایی و در مرحله نیمه نهایی این بازی ها، تیم دو نفره پدل ایران متشکل از آریا روغنی و حامی گلستان در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل تیم قطر شکست خورد و از صعود به فینال بازماند.



روغنی و گلستان در این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر و با نتایج ۶ بر ۴ و ۶ بر ۲ برابر نمایندگان قطر شکست خوردند.



بدین ترتیب، تیم ایران در دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز به مصاف دیگر تیم ایرانی متشکل از امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی می‌رود که آنها نیز در مرحله نیمه‌نهایی مقابل مالزی شکست خورده بودند.



دیدار رده‌بندی پدل بازی‌های آسیایی ناگویا از ساعت ۷:۳۰ فردا (شنبه) به وقت تهران برگزار می‌شود تا در پایان، یکی از دو تیم ایران صاحب مدال برنز شود.