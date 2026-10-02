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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

جدال تمام ایرانی برای مدال برنز پدل

جدال تمام ایرانی برای مدال برنز پدل

دیدار رده‌بندی رقابت‌های تیمی پدل بازی‌های آسیایی میان دو تیم از ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات پدل بازی های آسیایی و در مرحله نیمه نهایی این بازی ها، تیم دو نفره پدل ایران متشکل از آریا روغنی و حامی گلستان در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل تیم قطر شکست خورد و از صعود به فینال بازماند.

روغنی و گلستان در این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر و با نتایج ۶ بر ۴ و ۶ بر ۲ برابر نمایندگان قطر شکست خوردند.

بدین ترتیب، تیم ایران در دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز به مصاف دیگر تیم ایرانی متشکل از امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی می‌رود که آنها نیز در مرحله نیمه‌نهایی مقابل مالزی شکست خورده بودند.

دیدار رده‌بندی پدل بازی‌های آسیایی ناگویا از ساعت ۷:۳۰ فردا (شنبه) به وقت تهران برگزار می‌شود تا در پایان، یکی از دو تیم ایران صاحب مدال برنز شود.

کد مطلب 6965173

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    نظرات

    • IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      هر دوتا باختن که

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