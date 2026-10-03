  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۶

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

چهل و ششمین مدال ایران در پدل به دست آمد

چهل و ششمین مدال ایران در پدل به دست آمد

ترکیب امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی در تیم ملی پدل در پایان جدالی تمام ایرانی به مدال برنز بازی های آسیایی دست یافت. 

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دو نفره پدل ایران متشکل از امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی مقابل دیگر تیم ایرانی با ترکیب آریا روغنی و حامی گلستان، به برتری رسید و مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

جمشیدی و شاهی در این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر و با نتایج ۶ بر ۳ و ۶ بر ۴ به پیروزی رسیدند و روی سکوی سوم بازی‌های آسیایی قرار گرفتند.

بدین ترتیب، تیم جمشیدی و شاهی پس از شکست مقابل مالزی در مرحله نیمه‌نهایی، با پیروزی در دیدار رده‌بندی به مدال برنز رسید و پدل ایران در بخش مردان با یک مدال برنز به کار خود در بازی‌های آسیایی ناگویا پایان داد.

مدال برنز تیم پدل، چهاردهمین مدال برنز و چهل و ششمین مدال کاروان ایران به حساب می اید.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک
* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)
* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* سهیل موسوی (ووشو)
* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)
* علی عالی پور (وزنه برداری)
* مجید وحید بریمانلو (کوراش)
*علی داوودی( وزنه‌برداری)
* امین میرزازاده (کشتی فرنگی)
*علیرضا عبدولی (کشتی فرنگی)
* محمد نخودی (کشتی آزاد)
* امیرحسین زارع (کشتی ازاد)
* ساغر مرادی (تکواندو)

مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)
* سوگند سینکایی (ووشو)
* شجاع پناهی (ووشو)
* عرفان محرمی (ووشو)
* تیم روئینگ ۴ نفره زنان
* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)
* آرمان خدایی (خرک حلقه)
* مهدی الفتی (پرش خرک)
* تیم ملی کبدی زنان
* تیم ملی کبدی مردان
* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)
* رضا احمدزاده (کوراش)
* علی امیریان (دو ۸۰۰ متر)
* رضا علیپور (سنگنوردی)

مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن
* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)
*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)
* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان
* تیم میکس تپانچه
* بسکتبال سه نفره مردان
* ریحانه کریمی (وزنه برداری)
*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)
* مهسا بهشتی (وزنه برداری)
* فاطمه برمکی (کوراش)
* امیر اسماعیلی (بوکس)
* مهدی بالی (کشتی فرنگی)
* تیم پدل 

کد مطلب 6965787

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها