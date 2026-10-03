چهل و ششمین مدال ایران در پدل به دست آمد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دو نفره پدل ایران متشکل از امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی مقابل دیگر تیم ایرانی با ترکیب آریا روغنی و حامی گلستان، به برتری رسید و مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.



جمشیدی و شاهی در این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر و با نتایج ۶ بر ۳ و ۶ بر ۴ به پیروزی رسیدند و روی سکوی سوم بازی‌های آسیایی قرار گرفتند.



بدین ترتیب، تیم جمشیدی و شاهی پس از شکست مقابل مالزی در مرحله نیمه‌نهایی، با پیروزی در دیدار رده‌بندی به مدال برنز رسید و پدل ایران در بخش مردان با یک مدال برنز به کار خود در بازی‌های آسیایی ناگویا پایان داد.

مدال برنز تیم پدل، چهاردهمین مدال برنز و چهل و ششمین مدال کاروان ایران به حساب می اید.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

* مجید وحید بریمانلو (کوراش)

*علی داوودی( وزنه‌برداری)

* امین میرزازاده (کشتی فرنگی)

*علیرضا عبدولی (کشتی فرنگی)

* محمد نخودی (کشتی آزاد)

* امیرحسین زارع (کشتی ازاد)

* ساغر مرادی (تکواندو)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده (کوراش)

* علی امیریان (دو ۸۰۰ متر)

* رضا علیپور (سنگنوردی)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)

* فاطمه برمکی (کوراش)

* امیر اسماعیلی (بوکس)

* مهدی بالی (کشتی فرنگی)

* تیم پدل