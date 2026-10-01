تیم پدل زنان ایران حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پدل بانوان ایران با ترکیب صبا نجفی و ندا محمدتقیپور در مرحله یکچهارم نهایی بازیهای آسیایی ناگویا مقابل فیلیپین با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و از صعود به نیمهنهایی بازماند.
تیم ایران ست نخست را ۶ بر ۲ واگذار کرد، در ست دوم ۶ بر ۳ به پیروزی رسید، اما در ست سوم با نتیجه ۶ بر ۲ شکست خورد.
تیم ملی پدل زنان ایران در مرحله یک چهارم بازی های آسیایی برابر فیلیپین شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم پدل بانوان ایران با ترکیب صبا نجفی و ندا محمدتقیپور در مرحله یکچهارم نهایی بازیهای آسیایی ناگویا مقابل فیلیپین با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و از صعود به نیمهنهایی بازماند.
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