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۸ مهر ۱۴۰۵، ۷:۳۵

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

تیم پدل زنان به مرحله یک چهارم راه یافت

تیم پدل زنان به مرحله یک چهارم راه یافت

تیم پدل زنان با ترکیب صبا نجفی‌دهقلی و ندا محمدتقی‌پور با پیروزی برابر مالزی به مرحله یک چهارم راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های پدل بازی‌های آسیایی ناگویا، صبا نجفی‌دهقلی و ندا محمدتقی‌پور از ایران در دور دوم مسابقات بخش دو نفره بانوان به مصاف ملانی لاو و شریفه وان از مالزی رفتند.

نمایندگان ایران در این دیدار که در زمین شماره ۲ مرکز ورزشی هیگاشی ناگویا برگزار شد، شروع خوبی نداشتند و ست نخست را با نتیجه ۶ بر ۳ واگذار کردند.

نجفی‌دهقلی و محمدتقی‌پور در ادامه عملکرد بهتری داشتند و در ست دوم با نتیجه ۶ بر ۴ به پیروزی رسیدند تا کار به ست سوم کشیده شود.

ملی‌پوشان پدل ایران در ست سرنوشت‌ساز سوم نیز برتری خود را حفظ کردند و با نتیجه ۶ بر یک حریف مالزیایی را شکست دادند تا در مجموع با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی برسند.

بدین ترتیب نمایندگان ایران با جبران شکست در ست نخست، به جمع هشت تیم برتر مسابقات پدل بانوان بازی‌های آسیایی ناگویا راه یافتند.

سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک و محمدرضا محزون، مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان با حضور در محل برگزاری مسابقات پدل بازی‌های آسیایی ناگویا، از نزدیک نظاره‌گر رقابت نمایندگان ایران شدند.

کد مطلب 6963146

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