تیم دونفره پدل زنان حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دو نفره پدل بانوان ایران با ترکیب صحابه فرد و زهرا کهریزی در مرحله یکهشتم نهایی بازیهای آسیایی ناگویا برابر تیم اندونزی شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.
نمایندگان ایران در این دیدار در دو ست متوالی با نتایج ۶ بر ۳ و ۶ بر یک مغلوب تیم قدرتمند اندونزی شدند و به کار خود در این رقابتها پایان دادند.
مسابقات پدل بازیهای آسیایی ناگویا در سالن ورزشی هیگاشی شهر ناگویا برگزار میشود.
ترکیب صحابه فرد و زهرا کهریزی در تیم دونفره پدل با شکست برابر اندونزی در مرحله یک هشتم بازیهای آسیایی، از دور رقابتها کنار رفت.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم دو نفره پدل بانوان ایران با ترکیب صحابه فرد و زهرا کهریزی در مرحله یکهشتم نهایی بازیهای آسیایی ناگویا برابر تیم اندونزی شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.
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