تیم دونفره پدل زنان حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دو نفره پدل بانوان ایران با ترکیب صحابه فرد و زهرا کهریزی در مرحله یک‌هشتم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا برابر تیم اندونزی شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.



نمایندگان ایران در این دیدار در دو ست متوالی با نتایج ۶ بر ۳ و ۶ بر یک مغلوب تیم قدرتمند اندونزی شدند و به کار خود در این رقابت‌ها پایان دادند.



مسابقات پدل بازی‌های آسیایی ناگویا در سالن ورزشی هیگاشی شهر ناگویا برگزار می‌شود.