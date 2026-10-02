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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

تأکید فرماندار بروجرد بر حمایت از تیم فوتبال «وحدت»

تأکید فرماندار بروجرد بر حمایت از تیم فوتبال «وحدت»

بروجرد- فرماندار بروجرد، گفت: تیم فوتبال وحدت بروجرد به عنوان نماینده ورزش لرستان در رقابت‌های کشوری باید از حمایت همه‌جانبه برخوردار باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله ولدی در دیدار با محسن واقعی، مدیر تیم فوتبال وحدت بروجرد اظهار کرد: حمایت از تیم‌های ورزشی بروجرد در سطح استانی و کشوری ضروری است و تیم فوتبال وحدت به عنوان نماینده شایسته ورزش لرستان باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی افزود: حمایت از تیم‌های ورزشی می‌تواند زمینه حضور قدرتمندتر ورزشکاران و تیم‌های شهرستان در رقابت‌های مختلف را فراهم کرده و ظرفیت‌های ورزشی بروجرد را بیش از گذشته معرفی کند.

پخش زنده دیدارهای وحدت از شبکه لرستان

فرماندار ویژه شهرستان بروجرد ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام‌شده، دیدارهای تیم فوتبال وحدت بروجرد به صورت زنده از شبکه لرستان پخش می‌شود.

وی همچنین از تداوم حمایت‌های بین‌بخشی دستگاه‌های شهرستان از این تیم خبر داد و گفت: مجموعه دستگاه‌های شهرستان در چارچوب ظرفیت‌های موجود برای حمایت از نماینده بروجرد در رقابت‌های کشوری همکاری خواهند کرد.

ورزش؛ زمینه‌ساز نشاط و سلامت اجتماعی

فرماندار بروجرد با اشاره به آثار توسعه ورزش در جامعه اظهار کرد: موفقیت تیم وحدت می‌تواند زمینه افتخارآفرینی بیشتر برای بروجرد و لرستان را فراهم کند.

وی افزود: حضور موفق تیم‌های ورزشی در رقابت‌های کشوری، علاوه بر ایجاد انگیزه در ورزشکاران، می‌تواند نوجوانان و جوانان را بیش از گذشته به ورزش ترغیب کرده و در ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی مؤثر باشد.

درخواست حمایت همه‌جانبه از نماینده بروجرد

در این دیدار، محسن واقعی، مدیر تیم فوتبال وحدت بروجرد نیز گزارشی از شرایط تیم در رقابت‌های کشوری ارائه کرد.

وی خواستار حمایت همه‌جانبه مسئولان از تیم فوتبال وحدت بروجرد به عنوان نماینده این شهرستان در مسابقات کشوری شد تا این تیم بتواند با آمادگی و توان بیشتری به رقابت‌های خود ادامه دهد.

کد مطلب 6965188

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