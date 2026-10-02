۴۰۰ نخبه کهگیلویه و بویراحمد طی چهار سال شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمدالله اکوانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه یاسوج با اشاره به ظرفیت‌های علمی و انسانی استان، اظهار کرد: نخبگان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور برای عبور از چالش‌ها و حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه هستند.

وی با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان با هدف شناسایی، حمایت و به‌کارگیری استعدادهای برتر کشور فعالیت می‌کند، افزود: تاکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر در سطح کشور توسط بنیاد ملی نخبگان شناسایی و مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: طی چهار سال گذشته بیش از ۴۰۰ نفر از نخبگان استان در قالب برنامه‌های مختلف شناسایی شده‌اند و این افراد در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی و همچنین پروژه‌های مرتبط با توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان فعالیت دارند.

اکوانی همچنین از شناسایی و حمایت بیش از ۱۷۰ نفر از فرزندان نخبه استان در قالب طرح‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان خبر داد و گفت: این حمایت‌ها در قالب برنامه‌های مختلف و با هدف فراهم کردن زمینه رشد، ماندگاری و اثرگذاری نخبگان انجام می‌شود.

وی با اشاره به نقش نخبگان در حوزه‌های راهبردی کشور بیان کرد: حدود ۳۷ هزار نفر از نخبگان کشور با شناسایی بنیاد ملی نخبگان در اجرای طرح‌های مختلف صنعتی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی در مجموعه نیروهای مسلح مشارکت داشته‌اند.

رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد افزود: تعدادی از نخبگان استان نیز در حوزه‌هایی مانند صنایع دفاعی و هوش مصنوعی فعالیت دارند و ظرفیت جوانان مستعد استان می‌تواند در مسیر توسعه علمی و فناوری بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

اکوانی با دعوت از دانشجویان، استادان، جوانان مستعد و صاحبان ایده برای مراجعه به بنیاد نخبگان، تصریح کرد: تسهیلات حمایتی، حمایت از طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی، برنامه‌های مرتبط با جایگزین خدمت سربازی و زمینه‌سازی برای اشتغال و به‌کارگیری نخبگان از جمله ظرفیت‌هایی است که در این زمینه وجود دارد.

وی تأکید کرد: خانواده‌ها و جامعه باید جوانان مستعد را با ظرفیت‌های بنیاد ملی نخبگان آشنا کنند تا استعدادهای برتر استان بتوانند در فرآیند توسعه علمی، اقتصادی و فناوری کهگیلویه و بویراحمد نقش‌آفرینی کنند.

رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد همچنین از حمایت مسئولان استان از برنامه‌های حوزه نخبگان قدردانی کرد و گفت: تقویت ارتباط میان نخبگان، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت سرمایه انسانی استان را فراهم کند.

اکوانی در پایان با قدردانی از حمایت‌های آیت‌الله حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یاسوج، از نخبگان و فعالیت‌های علمی، ابراز امیدواری کرد که با تداوم حمایت‌ها، زمینه برای حضور و اثرگذاری بیشتر نخبگان در مسیر توسعه استان فراهم شود.