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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

۴۰۰ نخبه کهگیلویه و بویراحمد طی چهار سال شناسایی شدند

۴۰۰ نخبه کهگیلویه و بویراحمد طی چهار سال شناسایی شدند

یاسوج- رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد گفت: طی چهار سال گذشته بیش از ۴۰۰ نفر از نخبگان استان در قالب برنامه‌های مختلف شناسایی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمدالله اکوانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه یاسوج با اشاره به ظرفیت‌های علمی و انسانی استان، اظهار کرد: نخبگان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور برای عبور از چالش‌ها و حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه هستند.

وی با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان با هدف شناسایی، حمایت و به‌کارگیری استعدادهای برتر کشور فعالیت می‌کند، افزود: تاکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر در سطح کشور توسط بنیاد ملی نخبگان شناسایی و مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: طی چهار سال گذشته بیش از ۴۰۰ نفر از نخبگان استان در قالب برنامه‌های مختلف شناسایی شده‌اند و این افراد در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی و همچنین پروژه‌های مرتبط با توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان فعالیت دارند.

اکوانی همچنین از شناسایی و حمایت بیش از ۱۷۰ نفر از فرزندان نخبه استان در قالب طرح‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان خبر داد و گفت: این حمایت‌ها در قالب برنامه‌های مختلف و با هدف فراهم کردن زمینه رشد، ماندگاری و اثرگذاری نخبگان انجام می‌شود.

وی با اشاره به نقش نخبگان در حوزه‌های راهبردی کشور بیان کرد: حدود ۳۷ هزار نفر از نخبگان کشور با شناسایی بنیاد ملی نخبگان در اجرای طرح‌های مختلف صنعتی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی در مجموعه نیروهای مسلح مشارکت داشته‌اند.

رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد افزود: تعدادی از نخبگان استان نیز در حوزه‌هایی مانند صنایع دفاعی و هوش مصنوعی فعالیت دارند و ظرفیت جوانان مستعد استان می‌تواند در مسیر توسعه علمی و فناوری بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

اکوانی با دعوت از دانشجویان، استادان، جوانان مستعد و صاحبان ایده برای مراجعه به بنیاد نخبگان، تصریح کرد: تسهیلات حمایتی، حمایت از طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی، برنامه‌های مرتبط با جایگزین خدمت سربازی و زمینه‌سازی برای اشتغال و به‌کارگیری نخبگان از جمله ظرفیت‌هایی است که در این زمینه وجود دارد.

وی تأکید کرد: خانواده‌ها و جامعه باید جوانان مستعد را با ظرفیت‌های بنیاد ملی نخبگان آشنا کنند تا استعدادهای برتر استان بتوانند در فرآیند توسعه علمی، اقتصادی و فناوری کهگیلویه و بویراحمد نقش‌آفرینی کنند.

رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد همچنین از حمایت مسئولان استان از برنامه‌های حوزه نخبگان قدردانی کرد و گفت: تقویت ارتباط میان نخبگان، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت سرمایه انسانی استان را فراهم کند.

اکوانی در پایان با قدردانی از حمایت‌های آیت‌الله حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یاسوج، از نخبگان و فعالیت‌های علمی، ابراز امیدواری کرد که با تداوم حمایت‌ها، زمینه برای حضور و اثرگذاری بیشتر نخبگان در مسیر توسعه استان فراهم شود.

کد مطلب 6965200

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