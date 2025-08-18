جذب ۲۵ نخبه کهگیلویه و بویراحمد در دستگاه های اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمدالله اکوانی در نشست با اصحاب رسانه با بیان اینکه تا کنون ۵۰۰ نخبه کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شدند، اظهار کرد: این افراد به طریق‌های مختلف از تسهیلات بنیاد نخبگان بهره مند شدند.

وی با اشاره به اینکه سهمیه جذب نخبگان کهگیلویه و بویراحمد در دستگاه‌های اجرایی ۸۵ نفر بود، تصریح کرد: از این تعداد ۲۵ نفر جذب و ۱۲ نفر دیگر نیز در حال طی مراحل جذب هستند.

رئیس بنیاد نخبگان با اشاره به طرح شهید زین الدین در کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۰ نفر سهمیه این استان برای جذب نخبگان بود که تاکنون جذب نشدند.

وی تاکید کرد: در شهریور ماه امسال نیز سهمیه جدید جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌شود.

اکوانی تصریح کرد: بنیاد نخبگان تحت شرایط سیاسی نیست و بر اساس سیاست‌ها و رتبه‌های عنوان شده افراد را تحت پوشش قرار می‌دهد.