انتخاب نخبگان براساس استاندارد؛۷۸ درصد نخبگان در استان اشتغال دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمدالله اکوانی شامگاه شنبه در دیدار اعضای بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد با استاندار با اشاره به اهمیت این نشست تصریح کرد: اولین نشست نخبگان استان را با تعریف بنیاد ملی نخبگان، یعنی مجموعه منتخبانی که تاکنون در قالب طرحهای مختلف بنیاد در سامانههایی مانند سینا ثبتنام کرده و بر اساس استانداردهای بنیاد انتخاب شدهاند، برگزار میکنیم.
وی با بیان اینکه این جلسه با تأکید ویژه جناب استاندار تشکیل شده است، افزود: محور اصلی این جلسه توسعه استان است و نخبگان علاقمند به مشارکت در این زمینه هستند.
رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد در بخش اصلی سخنان خود به تبیین رابطه بین توسعه و حکمرانی خوب پرداخت و بیان کرد: در سالهای گذشته، واژه توسعه و تلاش برای آن، یکی از دغدغههای اصلی نظام جمهوری اسلامی، رهبر معظم انقلاب و دولتهای مختلف بوده است و ما در برخی موارد بسیار موفق بودیم و در جاهایی هم همچنان به صورت لنگان حرکت میکنیم.
وی با بیان اینکه پیششرط توسعه، «حکمرانی مناسب» یا «حکمرانی خوب» است که مبانی آن در منابع دینی ما مانند نهجالبلاغه نیز به وفور یافت میشود، تاکید کرد: این حکمرانی خوب، چند الزام مهم دارد که اولین الزام اراده و برنامه دولت برای توسعه است.
اکوانی بیان کرد: یک الزام بسیار مهم، اراده حاکمان از صدر تا ذیل برای توسعه و داشتن برنامه توسعه است. خوشبختانه در استان ما استاندار هم به لحاظ عملی و هم نظری با بحث توسعه آشنا هستند و شبانهروز در تلاش برای استان هستند.
وی دومین الزام حکمرانی خوب به به عنوان پیشران توسعه، ائتلاف با نخبگان حوزههای مختلف عنوان کرد و ادامه داد: ما سه دسته نخبه داریم که نخبگان سیاسی که تصمیمساز و تصمیمگیر هستند و باید اراده داشته باشند، نخبگان بخش خصوصی که در حوزه اقتصادی فعالند و جناب استاندار توجه ویژهای به این بخش دارند، و نخبگان علمی و فکری که بخش اعظم حاضرین در این جلسه را تشکیل میدهند که اگر به این بخش توجه شود، بدون شک در مسیر توسعه به خوبی حرکت خواهیم کرد.
۷۸ درصد منتخبان بنیاد نخبگان در استان مشغول به کار هستند
رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به شبکه نخبگانی استان افزود: ۷۸ درصد از منتخبان بنیاد نخبگان غیر از حوزه دانشجویی در استان مشغول به کار هستند، که البته ممکن است در برخی موارد با مسائلی مانند رضایت شغلی مواجه باشند.
وی سومین پیششرط حکمرانی خوب را سیاستزدودگی از بروکراسی اداری خواند و تأکید کرد: سیاستزدودگی از حوزه جذب و بهکارگیری نخبگان بسیار مهم است که سیستمهایی که در مسیر توسعه موفق بودهاند، عمدتاً از آلودگیهای سیاسی و میل به تفرقهاندازی و دشمنسازی که ذات برخی امور سیاسی است، پاک بودهاند.
اکوانی تصریح کرد: خوشبختانه در استان ما، فضایی بسیار آرام حاکم است و شاهد بودیم که استاندار در برابر حرکت به سمت چنین فضایی مقاومت کردهاند. بنابراین، فرصت بسیار خوبی فراهم است.
وی یادآور شد: به نمایندگی از نخبگان استان، دغدغهها و نیازهای متعددی وجود دارد، نخبگان ما تمایل شدیدی برای مشارکت در برنامههای توسعه استان دارند.
رئیس بنیاد نخبگان استان بیان کرد: بنیاد نخبگان دو مرحله اصلی شناسایی و توانمندسازی که در ده سال گذشته با موفقیت در استان اجرا شده و شبکهای قوی ایجاد کرده است، به طوری که برای هر حوزه تخصصی، نیروی انسانی متخصص در استان یا کشور داریم و مرحله دوم، مرحله بالندگی و اثرگذاری است که با سیاستگذاریهای جدید بنیاد ملی نخبگان، بر تقویت نقش نخبگان در فرآیند توسعه ملی و استانی تأکید دارد.
وی اضافه کرد: با پیشبینی منابع توسط بنیاد ملی و ایجاد بسترهای لازم در دستگاههای اجرایی استان، شاهد اثرگذاری بیشتر نخبگان خواهیم بود.
