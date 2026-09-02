حمدالله اکوانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی که با عنوان «طرح شهید وزوایی» اجرا می‌شود، با هدف شناسایی، توانمندسازی، مهارت‌افزایی و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای فردی و گروهی دانشجویان صاحب استعدادهای برتر اجرا می‌شود.

وی افزود: در قالب این طرح، طی یک سال تحصیلی تسهیلات متنوعی به دانشجویان واجد شرایط اعطا می‌شود و سوابق آموزشی و پژوهشی، فعالیت‌های فرهنگی و فناورانه از جمله شاخص‌های ارزیابی متقاضیان است.

رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد گفت: دانشجویان همه مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان می‌توانند برای بهره‌مندی از حمایت‌های این طرح، درخواست خود را از طریق سامانه اطلاعاتی بنیاد «سینا» ثبت کنند.

اکوانی با اشاره به زمان‌بندی ثبت‌نام این طرح تصریح کرد: ثبت‌نام متقاضیان از ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت و دانشجویان باید در این مدت اطلاعات و مستندات مربوط به فعالیت‌های خود را در بخش «ثبت مدارک» سامانه سینا بارگذاری کنند.

وی ادامه داد: متقاضیان پس از ثبت مدارک باید از مسیر «ثبت درخواست‌ها» / «دانشجویان برتر» / «درخواست بررسی پرونده برای پشتیبانی‌های دانشجویی (طرح شهید وزوایی)» درخواست خود را ارسال کنند.

رئیس بنیاد نخبگان استان خاطرنشان کرد: پس از پایان بررسی پرونده‌ها در بنیادهای نخبگان استانی، بنیاد ملی نخبگان بر اساس امتیاز نهایی متقاضیان و مقررات طرح، نتیجه نهایی بررسی درخواست‌ها را از طریق سامانه اطلاعاتی بنیاد «سینا» اعلام خواهد کرد.

اکوانی افزود: متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند شیوه‌نامه توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور «طرح شهید وزوایی» را در وبگاه بنیاد ملی نخبگان و در بخش «میز خدمت»، «تسهیلات و حمایت‌ها» و «اجتماع دانشجویان و طلاب آینده‌ساز» مطالعه کنند.