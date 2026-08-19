۵۰۰ نخبه در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمدالله اکوانی صبح چهارشنبه در نشست با نخبگان استان، با اشاره به برنامههای بنیاد نخبگان اظهار کرد: این مجموعه در سالهای گذشته اقدامات مختلفی را در حوزه شناسایی، حمایت و بهکارگیری ظرفیت نخبگان استان دنبال کرده است.
وی افزود: در قالب طرح شهید، ۱۱۴ نفر از دانشجویان استان از حمایتهای بنیاد نخبگان بهرهمند شدهاند و در بخش جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی نیز تاکنون ۲۹ نفر جذب شدهاند.
رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: از این تعداد، ۱۳ نفر در دستگاههای اجرایی استان مشغول به کار هستند و هفت نفر نیز در سازمانهای سایر استانها و تهران جذب شدهاند.
اکوانی با اشاره به برنامههای بنیاد برای حمایت از نخبگان گفت: در کنار حمایتهای بنیاد، موضوع تعریف جوایز خیریه با همکاری نهادهای خیریه و اشخاص نیز دنبال شده تا ظرفیتهای حمایتی برای جامعه نخبگان افزایش یابد.
وی با بیان اینکه بنیاد نخبگان در سالهای گذشته سه مرحله را در مسیر فعالیت خود تجربه کرده است، تصریح کرد: مرحله نخست بر شناسایی و حمایت از نخبگان متمرکز بود و در مرحله دوم نیز با تغییر فضای دانشگاهها و ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت، بنیاد در این مسیر حرکت کرد.
رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: اکنون مهمترین رویکرد بنیاد، ورود به مرحله سوم یعنی توسعه اثربخشی با رویکرد حل مسئله است.
اکوانی گفت: در این مرحله تلاش میشود ظرفیت نخبگان استان از مرحله شناسایی و حمایت فراتر رفته و مشارکت آنان در حل مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان افزایش یابد.
وی توسعه فناوری و استفاده از توان علمی نخبگان برای بهبود شرایط اقتصادی و حل مشکلات جامعه را از دیگر اهداف این رویکرد عنوان کرد و افزود: بنیاد به دنبال آن است که حمایتهای خود را به خروجیهای عملی و اثرگذار در جامعه تبدیل کند.
رئیس بنیاد نخبگان استان همچنین از اجرای چند برنامه و طرح در حوزه شناسایی و حمایت از نخبگان خبر داد و گفت: هشت هسته مسئله نیز در قالب برنامههای بنیاد دنبال شده و سه مراسم اثرگذار برگزار شده است و یک برنامه دیگر نیز تا پایان آذرماه برگزار خواهد شد.
اکوانی با تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت نخبگان استان اظهار کرد: نخبگان، پژوهشگران، فناوران و دانشجویان توانمند باید در برنامههای بنیاد حضور فعالتری داشته باشند تا ظرفیت علمی و تخصصی آنان در مسیر توسعه استان و کشور به کار گرفته شود.
وی افزود: هدف نهایی این است که ظرفیت نخبگان در حل مسائل استان، توسعه فناوری و بهبود اقتصاد جامعه نقش مؤثرتری ایفا کند.
رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد در پایان از حضور نخبگان، اساتید دانشگاهها، دانشجویان، پژوهشگران و فناوران در این نشست قدردانی کرد.
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