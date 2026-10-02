بازار طلا و سکه هفته را با چه قیمتی به پایان رساند؟

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در هفته جاری تحت تأثیر نوسانات طلای جهانی، نرخ ارز و انتظارات معامله‌گران، روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشت. اونس جهانی طلا در جریان هفته از محدوده ۴۳۰۰ دلار فاصله گرفت و در میانه هفته تا محدوده ۴۱۵۰ دلار نیز کاهش یافت.

در ادامه معاملات، قیمت طلا بخشی از افت خود را جبران کرد و در پایان هفته در محدوده ۴۱۸۴ دلار قرار گرفت.

در بازار داخلی نیز قیمت طلا و سکه همزمان با نوسانات بازار جهانی تغییر کرد، اما افت اونس به کاهش متناسب قیمت‌ها در بازار داخلی منجر نشد.

در آخرین معاملات، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۵ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت خورد و هر گرم طلای ۲۴ عیار به ۳۴ میلیون و ۵۷۴ هزار تومان رسید.

مظنه تهران نیز در پایان هفته ۱۱۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان ثبت شد.

در بازار سکه، سکه طرح جدید در آخرین معاملات هفته ۲۶۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت داشت.

سکه طرح قدیم نیز ۲۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.

نیم‌سکه در پایان هفته ۱۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه ۷۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. سکه گرمی نیز به ۳۷ میلیون تومان رسید.

بررسی روند معاملات هفته نشان می‌دهد بازار سکه در مقایسه با ابتدای هفته نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده و در برخی مقاطع با افزایش تقاضا همراه بوده است.

در همین حال، کاهش قیمت اونس جهانی در نیمه دوم هفته، در کنار تحولات نرخ ارز، از عوامل مؤثر بر معاملات بازار داخلی طلا و سکه بود.

در بازار جهانی نیز معامله‌گران در روزهای پایانی هفته چشم به داده‌های اقتصادی آمریکا و نشانه‌های مربوط به مسیر سیاست پولی فدرال رزرو داشتند؛ موضوعی که بر ارزش دلار و بازده اوراق خزانه‌داری و در نتیجه بر قیمت طلا اثرگذار است.

بر این اساس، بازار طلا و سکه در پایان هفته با وجود عقب‌نشینی اونس جهانی از سقف‌های ابتدای هفته، همچنان در سطوح بالای قیمتی قرار گرفت و قیمت سکه طرح جدید در محدوده ۲۶۲ میلیون تومان تثبیت شد.