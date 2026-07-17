قیمت طلا و سکه در پایان هفته ۲۶ تیر ۱۴۰۵؛ بازار با چه نرخی بسته شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه ایران در پایان هفته منتهی به جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵، در حالی به کار خود پایان داد که قیمتها همچنان در سطوح تاریخی و بالایی قرار دارند. معاملات آخرین روز هفته نشان میدهد که بازار تحت تأثیر همزمان نرخ ارز داخلی و نوسانات بازار جهانی طلا، با ثبات نسبی اما در محدوده قیمتی بالا بسته شد؛ موضوعی که از ادامه احتیاط معاملهگران و سرمایهگذاران در بازار حکایت دارد.
در بازارهای جهانی نیز هرچند اونس طلا در مقاطعی از هفته تحت فشار تقویت دلار آمریکا قرار گرفت، اما در پایان معاملات بخشی از افت خود را جبران کرد و همچنان در محدوده نزدیک به چهار هزار دلار باقی ماند.
بر اساس آخرین قیمتهای ثبتشده در روز جمعه ۲۶ تیر، هر اونس طلای جهانی با نرخ ۳ هزار و ۹۹۶ دلار معامله شد. در بازار داخلی نیز مظنه طلای تهران به ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.
همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۳۲۹ هزار و ۶۰۰ تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار با نرخ ۲۴ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان به معاملات هفتگی خود پایان داد.
بازار سکه نیز هفته را با قیمتهای بالا به پایان رساند. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با نرخ ۱۸۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد و سکه طرح قدیم نیز به ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
نیمسکه با قیمت ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربعسکه ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی نیز ۲۸ میلیون تومان قیمتگذاری شد که نشان میدهد تمامی قطعات سکه همچنان در محدودههای قیمتی قابل توجهی قرار دارند.
بررسی روند معاملات این هفته نشان میدهد که بازار داخلی طلا بیش از هر عامل دیگری از نرخ ارز و انتظارات تورمی تأثیر پذیرفته است. از سوی دیگر، نوسانات بازار جهانی نیز بر رفتار معاملهگران اثرگذار بوده است. گزارشها حاکی از آن است که قیمت جهانی طلا در روزهای پایانی هفته پس از ثبت افتهای مقطعی، با افزایش تقاضا برای داراییهای امن تا حدودی تقویت شد و همین موضوع مانع از کاهش بیشتر قیمتها شد.
فعالان بازار معتقدند تثبیت قیمتها در سطوح فعلی، نشاندهنده احتیاط خریداران و فروشندگان است. بخشی از سرمایهگذاران همچنان در انتظار روشنتر شدن چشمانداز سیاستهای پولی آمریکا، روند نرخ بهره فدرال رزرو و همچنین تحولات بازار ارز داخلی هستند؛ عواملی که میتوانند مسیر قیمت طلا و سکه را در هفتههای آینده تعیین کنند.
بر این اساس، بازار طلا و سکه در پایان هفته منتهی به ۲۶ تیر ۱۴۰۵ با حفظ قیمتهای بالا و بدون نوسانات هیجانی شدید بسته شد. هرچند بازار جهانی در روزهای اخیر با نوسان همراه بوده، اما ترکیب قیمت بالای اونس جهانی و شرایط بازار ارز داخلی موجب شده است که طلا و سکه همچنان در محدودههای تاریخی خود باقی بمانند.
از این رو، بسیاری از تحلیلگران معتقدند تا زمان ایجاد محرکهای جدید در بازارهای جهانی یا تغییر محسوس در نرخ ارز، احتمال ادامه نوسان قیمتها در همین محدودهها طی هفته آینده وجود خواهد داشت.
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