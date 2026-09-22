قیمت طلا و سکه امروز ۳۱ شهریور؛ سکه ۲۳۶ میلیون تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در شرایطی معاملات خود را دنبال میکند که قیمت طلا در محدوده ۲۳ میلیون تومان و سکه طرح جدید در محدوده ۲۳۶ میلیون تومان قرار گرفته است. بررسی گزارشهای بازار نشان میدهد قیمتها در طول معاملات امروز نوسان داشته و نرخهای اعلامشده در ساعات مختلف با یکدیگر تفاوت داشتهاند.
در بازار جهانی نیز قیمت هر اونس طلا ۴ هزار و ۳۲۹ دلار ثبت شده است. اونس جهانی یکی از متغیرهای اصلی اثرگذار بر قیمت طلای داخلی است و در کنار نرخ ارز، نقش مهمی در تعیین ارزش طلا در بازار ایران دارد.
بر این اساس، طبق آخرین نرخ ثبتشده، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۳ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت دارد. همچنین هر گرم طلای ۲۴ عیار ۳۱ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان معامله میشود و مظنه تهران نیز به ۱۰۲ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسیده است.
در بازار سکه، قیمت سکه طرح جدید ۲۳۶ میلیون تومان و سکه طرح قدیم ۲۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
همچنین نیمسکه ۱۲۰ میلیون تومان، ربعسکه ۶۴ میلیون تومان و سکه گرمی ۳۳ میلیون تومان قیمت خورده است.
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