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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

قیمت طلا و سکه امروز ۳۱ شهریور؛ سکه ۲۳۶ میلیون تومان شد

قیمت طلا و سکه امروز ۳۱ شهریور؛ سکه ۲۳۶ میلیون تومان شد

قیمت سکه طرح جدید امروز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، به ۲۳۶ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۲۳ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در شرایطی معاملات خود را دنبال می‌کند که قیمت طلا در محدوده ۲۳ میلیون تومان و سکه طرح جدید در محدوده ۲۳۶ میلیون تومان قرار گرفته است. بررسی گزارش‌های بازار نشان می‌دهد قیمت‌ها در طول معاملات امروز نوسان داشته و نرخ‌های اعلام‌شده در ساعات مختلف با یکدیگر تفاوت داشته‌اند.

در بازار جهانی نیز قیمت هر اونس طلا ۴ هزار و ۳۲۹ دلار ثبت شده است. اونس جهانی یکی از متغیرهای اصلی اثرگذار بر قیمت طلای داخلی است و در کنار نرخ ارز، نقش مهمی در تعیین ارزش طلا در بازار ایران دارد.

بر این اساس، طبق آخرین نرخ ثبت‌شده، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۳ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت دارد. همچنین هر گرم طلای ۲۴ عیار ۳۱ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان معامله می‌شود و مظنه تهران نیز به ۱۰۲ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسیده است.

در بازار سکه، قیمت سکه طرح جدید ۲۳۶ میلیون تومان و سکه طرح قدیم ۲۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

همچنین نیم‌سکه ۱۲۰ میلیون تومان، ربع‌سکه ۶۴ میلیون تومان و سکه گرمی ۳۳ میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمت طلا و سکه امروز ۳۱ شهریور؛ سکه ۲۳۶ میلیون تومان شد

کد مطلب 6955185
سمیه رسولی

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