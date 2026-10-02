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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۴

انهدام یک تیم تروریستی در راسک استان سیستان و بلوچستان

انهدام یک تیم تروریستی در راسک استان سیستان و بلوچستان

زاهدان- روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران از انهدام یک تیم تروریستی و هلاکت دو تروریست در شهرستان راسک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه:با اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی که در ارتفاعات غرب شهرستان راسک مخفی شده بود، توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه مورد ضربه قرار گرفت.

در نتیجه این عملیات، دو تن از تروریست‌ها به هلاکت رسیدند و تعداد دیگری تحت تعقیب قرار گرفتند.

تیم یاد شده اقدامات تروریستی متعددی را در کارنامه خود داشته از جمله در اقدام تروریستی اخیر خود، عبدالرئوف اسحاقی پاسدار بلوچ اهل سنت را به شهادت رسانده و همچنین به ایست و بازرسی شهرستان راسک حمله کرده بودند.

این تیم تکفیری تروریستی همچنین برای ترور عزیزان بومی حافظ امنیت استان طی روزهای آتی برنامه ریزی نموده بود.

لازم به یادآوری است، از مخفیگاه این تیم تروریستی یک دستگاه استارلینک و مقادیری سلاح و تجهیزات تروریستی کشف گردید.

قرارگاه قدس اعلام می‌دارد، خدشه در امنیت مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان خط قرمز بوده و تیم‌های تروریستی تحت اشراف اطلاعاتی قرار داشته و در زمان مناسب به سراغ آنها خواهد رفت و از هیچ تلاشی برای انتقام خون عزیزانمان دریغ نخواهیم کرد.

کد مطلب 6965581

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