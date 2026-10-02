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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

شهید «سنچولی» در شهر «زابل» تشییع و به خاک سپرده شد

شهید «سنچولی» در شهر «زابل» تشییع و به خاک سپرده شد

زابل- مراسم تشییع و خاکسپاری شهید مدافع امنیت «علیرضا سنچولی» با حضور پرشور مردم و مسئولان شهر زابل برگزار شد.

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کد مطلب 6965486

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