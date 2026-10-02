https://mehrnews.com/x3dd5N ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶ کد مطلب 6965486 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶ شهید «سنچولی» در شهر «زابل» تشییع و به خاک سپرده شد زابل- مراسم تشییع و خاکسپاری شهید مدافع امنیت «علیرضا سنچولی» با حضور پرشور مردم و مسئولان شهر زابل برگزار شد. دریافت 45 MB کد مطلب 6965486 کپی شد مطالب مرتبط اولین تصویر از شهید حادثه تروریستی راسک؛ گروهبان یکم «علیرضا سنچولی» انهدام یک تیم تروریستی در راسک استان سیستان و بلوچستان شهادت مامور فراجا در راسک ناکامی تروریستها در حمله به ایست و بازرسی راسک آیین پاسداشت فرهنگ و رسومات بومی در هامونک ادیمی برگزار شد طوفان شدید مدارس ۳ شهرستان سیستان را تعطیل کرد برچسبها حمله تروریستی راسک شهرستان راسک تشییع شهدا شهرستان زابل
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