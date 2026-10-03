مولوی حسین زهی: رفع مشکل آب بدون همکاری مردم ممکن نیست

مولوی عبدالستار حسین‌زهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت آب در زندگی انسان و سایر موجودات، بر ضرورت مدیریت مصرف و تلاش برای تأمین پایدار آب تأکید کرد.

امام جمعه اهل سنت خاش اظهار داشت: آب مایه حیات همه موجودات است و خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ»؛ بنابراین آب از ارزشمندترین و حیاتی‌ترین منابع برای جامعه بشری و تمامی مخلوقات به شمار می‌رود.

وی افزود: مسئولان باید برای تأمین آب و رفع نیازهای آبی مردم، تمام ظرفیت و توان خود را به کار بگیرند و با ارائه خدمات مناسب، زمینه رضایتمندی مردم را فراهم کنند.

وی در ادامه بر نقش مردم در مدیریت منابع آبی تأکید کرد و گفت: مردم نیز باید در مصرف آب دقت و صرفه‌جویی کنند و از هدررفت این نعمت الهی جلوگیری کنند.

حسین‌زهی خاطرنشان کرد: باید آب را به اندازه نیاز و برای مصارف ضروری استفاده کنیم و به گونه‌ای مصرف نکنیم که حق دیگران ضایع شود و همسایگان و سایر مردم با کمبود آب مواجه شوند.

وی تصریح کرد: اگر مسئولان برای رفع کمبودها و تأمین نیازهای آبی مردم تلاش کنند و مردم نیز با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی همکاری داشته باشند، می‌توان بسیاری از مشکلات موجود در این حوزه را کاهش داد.

امام جمعه اهل سنت خاش در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم و مسئولان، مشکلات حوزه آب در کشور و به‌ویژه سیستان و بلوچستان برطرف شود.