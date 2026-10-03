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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۱

آغاز آسفالت ۱۶ هزار مترمربع از محور اصلی پزم تیاب کنارک

آغاز آسفالت ۱۶ هزار مترمربع از محور اصلی پزم تیاب کنارک

کنارک- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: عملیات آسفالت محور اصلی روستای پزم تیاب شهرستان کنارک در سطح ۱۶ هزار مترمربع آغاز شده است.

امین عدیلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عملیات آسفالت محور اصلی روستای پزم تیاب شهرستان کنارک در سطح ۱۶ هزار مترمربع آغاز شده و این طرح با هدف ارتقای زیرساخت‌های روستایی و بهبود شرایط تردد اجرا می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: بهسازی محورهای ارتباطی و معابر روستایی از برنامه‌های بنیاد مسکن برای ارتقای کیفیت زندگی ساکنان مناطق روستایی است و در همین راستا، عملیات اجرایی محور اصلی روستای پزم تیاب در حال انجام است.

وی افزود: اجرای این طرح ضمن بهبود وضعیت تردد اهالی، موجب افزایش ایمنی مسیر و ساماندهی یکی از محورهای مهم روستا خواهد شد و تلاش می‌شود عملیات آسفالت با کیفیت مناسب و در سریع‌ترین زمان ممکن به پایان برسد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: توسعه و بهسازی زیرساخت‌های روستایی در شهرستان کنارک با جدیت دنبال می‌شود و بنیاد مسکن در چارچوب طرح‌های عمرانی، اجرای پروژه‌های مورد نیاز روستاها را در دستور کار دارد.

پزم تیاب از روستاهای ساحلی شهرستان کنارک و از مناطق هدف گردشگری استان است و اجرای طرح‌های عمرانی در این روستا می‌تواند به بهبود دسترسی و کیفیت خدمات زیرساختی آن کمک کند.

کد مطلب 6965830

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