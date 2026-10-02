https://mehrnews.com/x3dd8L ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ کد مطلب 6965631 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ تجمع مردم یاسوج در دویست و شانزدهمین شب خونخواهی قائد شهید امت یاسوج-تجمع مردم یاسوج در دویست و شانزدهمین شب خونخواهی قائد شهید امت برگزار شد. دریافت 156 MB کد مطلب 6965631 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع حماسی مردم ارومیه در موج ۲۱۶ شبهای مقاومت ملی از شبهای نخست تا موج ۲۱۶؛ گنبد همچنان در صحنه اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود ۲۱۶ شب استقامت؛ گرگان هنوز روایتگر یک حضور جمعی است جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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