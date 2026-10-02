  1. استانها
  2. گلستان
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۸

۲۱۶ شب استقامت؛ گرگان هنوز روایتگر یک حضور جمعی است

۲۱۶ شب استقامت؛ گرگان هنوز روایتگر یک حضور جمعی است

گرگان- مردم گرگان در دویست‌وشانزدهمین شب، بار دیگر در اجتماع مردمی گردهم آمدند و بر استمرار این حضور تأکید کردند.

دریافت 14 MB
کد مطلب 6965729

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها