https://mehrnews.com/x3ddbL ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۸ کد مطلب 6965729 استانها گلستان استانها گلستان ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۸ ۲۱۶ شب استقامت؛ گرگان هنوز روایتگر یک حضور جمعی است گرگان- مردم گرگان در دویستوشانزدهمین شب، بار دیگر در اجتماع مردمی گردهم آمدند و بر استمرار این حضور تأکید کردند. دریافت 14 MB کد مطلب 6965729 کپی شد مطالب مرتبط روایت مهر از ۲۱۶ شب اتحاد و همدلی سلماسیها در حمایت از وطن اجتماع حماسی مردم ارومیه در موج ۲۱۶ شبهای مقاومت ملی فرمانده سپاه چهاردانگه: رمز پیروزی ملت ایران اتحاد و انسجام ملی است تجمع مردم چرام در دویست و شانزدهمین شب اقتدار تجمع مردم یاسوج در دویست و شانزدهمین شب خونخواهی قائد شهید امت اجتماع مردم انقلابی آبدان در شب ۲۱۶ اجتماع مردم انقلابی آبپخش در شب ۲۱۶ برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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