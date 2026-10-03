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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۴:۵۹

بازیهای آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

پیروزی ناهید کیانی برابر حریفی از قزاقستان

پیروزی ناهید کیانی برابر حریفی از قزاقستان

کاپیتان تیم ملی تکواندو زنان نخستین مبارزه خود در بازی های آسیایی را با پیروزی برابر نماینده ای از قزاقستان به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا ، در جریان رقابت های تکواندو بازی های آسیایی، ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم در اولین مبارزه به مصاف «کازانبک» از قزاقستان رفت و موفق به شکست ۲ بر صفر او شد.

وی در راند اول ۶ بر ۴ و در راند دوم ۸ بر ۳ صاحب برتری شد. با این پیروزی کیانی به مرحله یک چهارم راه یافت.

کیانی با این پیروزی راهی مرحله یک چهارم شد.

در ادامه مسابقات امروز مهدی حاج موسایی و آرین سلیمی هم بعد از یک دور استراحت وارد جدول مسایقات می شوند.

تیم ملی تکواندو با ۱۰ نماینده در این دوره از رقابت‌ها حضور پیدا کرده که تا کنون ساغر مرادی موفق به کسب مدال طلا شده است. یاسمن لیموچی ، مرتضی زنده دل، ساینا کریمی، امیرسینا بختیاری و ابوالفضل زندی هم از دور مسابقات حذف شده اند.

کد مطلب 6965686

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