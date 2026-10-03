پیروزی ناهید کیانی برابر حریفی از قزاقستان

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا ، در جریان رقابت های تکواندو بازی های آسیایی، ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم در اولین مبارزه به مصاف «کازانبک» از قزاقستان رفت و موفق به شکست ۲ بر صفر او شد.

وی در راند اول ۶ بر ۴ و در راند دوم ۸ بر ۳ صاحب برتری شد. با این پیروزی کیانی به مرحله یک چهارم راه یافت.

کیانی با این پیروزی راهی مرحله یک چهارم شد.

در ادامه مسابقات امروز مهدی حاج موسایی و آرین سلیمی هم بعد از یک دور استراحت وارد جدول مسایقات می شوند.

تیم ملی تکواندو با ۱۰ نماینده در این دوره از رقابت‌ها حضور پیدا کرده که تا کنون ساغر مرادی موفق به کسب مدال طلا شده است. یاسمن لیموچی ، مرتضی زنده دل، ساینا کریمی، امیرسینا بختیاری و ابوالفضل زندی هم از دور مسابقات حذف شده اند.