واژگونی خودرو در جاده اهرم به دلوار ۵ مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه جمعه شب در جمع خبرنگاران گفت: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو کوئیک در کیلومتر ۱۵ جاده اهرم به دلوار، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات گرگور - شهرستان تنگستان به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه پنج مصدوم به همراه داشت که پس از حضور در صحنه و اقدامات اولیه درمانی ، مصدومین توسط نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس۱۱۵ به بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر انتقال داده شدند.