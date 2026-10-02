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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳

واژگونی خودرو در جاده اهرم به دلوار ۵ مصدوم داشت

واژگونی خودرو در جاده اهرم به دلوار ۵ مصدوم داشت

بوشهر_ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو کوئیک در جاده اهرم به دلوار با پنج مصدوم خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه جمعه شب در جمع خبرنگاران گفت: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو کوئیک در کیلومتر ۱۵ جاده اهرم به دلوار، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات گرگور - شهرستان تنگستان به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه پنج مصدوم به همراه داشت که پس از حضور در صحنه و اقدامات اولیه درمانی ، مصدومین توسط نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس۱۱۵ به بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر انتقال داده شدند.

کد مطلب 6965694

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