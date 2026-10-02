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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۶

کلاله در موج ۲۱۶؛ شبی دیگر برای روایت یک حضور

کلاله در موج ۲۱۶؛ شبی دیگر برای روایت یک حضور

کلاله- دویست‌وشانزدهمین اجتماع شبانه مردم کلاله با حضور مردم و تأکید بر تداوم این همراهی برگزار شد.

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کد مطلب 6965726

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