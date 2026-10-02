https://mehrnews.com/x3ddbH ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۶ کد مطلب 6965726 استانها گلستان استانها گلستان ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۶ کلاله در موج ۲۱۶؛ شبی دیگر برای روایت یک حضور کلاله- دویستوشانزدهمین اجتماع شبانه مردم کلاله با حضور مردم و تأکید بر تداوم این همراهی برگزار شد. دریافت 15 MB کد مطلب 6965726 کپی شد مطالب مرتبط روایت مهر از ۲۱۶ شب اتحاد و همدلی سلماسیها در حمایت از وطن اجتماع حماسی مردم ارومیه در موج ۲۱۶ شبهای مقاومت ملی تجمع مردم چرام در دویست و شانزدهمین شب اقتدار روایت خبرنگار مهر از دویست و شانزدهمین اجتماع شبانه مردم سنندج اجتماع مردم انقلابی آبدان در شب ۲۱۶ برچسبها گلستان کلاله تجمع مردمی
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