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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۱

روایت مهر از ۲۱۶ شب اتحاد و همدلی سلماسی‌ها در حمایت از وطن

روایت مهر از ۲۱۶ شب اتحاد و همدلی سلماسی‌ها در حمایت از وطن

ارومیه - در دویست و شانزدهمین اجتماع شبانه، مردم ولایی سلماس در حمایت از رهبری، انقلاب و وطن در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6965725

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