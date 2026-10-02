https://mehrnews.com/x3ddbG ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۱ کد مطلب 6965725 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۱ روایت مهر از ۲۱۶ شب اتحاد و همدلی سلماسیها در حمایت از وطن ارومیه - در دویست و شانزدهمین اجتماع شبانه، مردم ولایی سلماس در حمایت از رهبری، انقلاب و وطن در خیابان تجمع کردند. دریافت 20 MB کد مطلب 6965725 کپی شد مطالب مرتبط حجتالاسلام مومنی: مسئولان قدردان مردم میداندار البرز باشند کلاله در موج ۲۱۶؛ شبی دیگر برای روایت یک حضور ۲۱۶ شب استقامت؛ گرگان هنوز روایتگر یک حضور جمعی است از شبهای نخست تا موج ۲۱۶؛ گنبد همچنان در صحنه موج ۲۱۶ به گالیکش رسید؛ روایت ادامهدار یک اجتماع مردمی گزارش میدانی خبرنگار مهر از ۲۱۶ شب حضور مردم آستانه اشرفیه در خیابان ماموستا مرادی: وحدت امت اسلامی رمز ایستادگی در برابر دشمنان است اجتماع جانفدایان البرزی با حضور خانوادهها و اقشار مختلف برگزار شد برچسبها تجمع مردمی شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب
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