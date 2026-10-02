https://mehrnews.com/x3dd92 ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ کد مطلب 6965644 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ تجمع مردم چرام در دویست و شانزدهمین شب اقتدار چرام-تجمع مردم چرام در دویست و شانزدهمین شب اقتدار برگزار شد. دریافت 70 MB کد مطلب 6965644 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) کلاله در موج ۲۱۶؛ شبی دیگر برای روایت یک حضور قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید ۲۱۶ شب استقامت؛ گرگان هنوز روایتگر یک حضور جمعی است محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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