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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲:۰۴

تبریک المشاط به عراق به خاطر خروج نظامیان آمریکایی

تبریک المشاط به عراق به خاطر خروج نظامیان آمریکایی

رئیس شورای عالی سیاسی یمن خروج نظامیان آمریکایی از عراق را به دولت بغداد تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن خروج نیروهای آمریکایی و خارجی از خاک عراق را به دولت این کشور تبریک گفت.

وی از این رویداد به یک دستاورد تاریخی، پیروزی ملی و نتیجه مقاومت مردم این کشور یاد کرد.

المشاط با اشاره به گذشت بیش از دو دهه از اشغال و سلطه آمریکا بر عراق گفت که این اقدام تاریخی نتیجه مقاومت، فداکاری و اثار ملت و مجاهدان عراقی و تثبیت حق اصیل آنان در دستیابی به حاکمیت و استقلال کامل است.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن در پایان افزود که فداکاری‌های عراقی ها در راه آزادی و کرامت خود را ارج می‌نهیم و به شهدا، جانبازان و مجاهدان آن درود می فرستیم و به آنها ادای احترام می‌کنیم.

وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) روز چهارشنبه (۹ مهرماه) به صورت رسمی خروج نظامیان این کشور از عراق را اعلام کرد.

کد مطلب 6965731

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