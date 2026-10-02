تبریک المشاط به عراق به خاطر خروج نظامیان آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن خروج نیروهای آمریکایی و خارجی از خاک عراق را به دولت این کشور تبریک گفت.

وی از این رویداد به یک دستاورد تاریخی، پیروزی ملی و نتیجه مقاومت مردم این کشور یاد کرد.

المشاط با اشاره به گذشت بیش از دو دهه از اشغال و سلطه آمریکا بر عراق گفت که این اقدام تاریخی نتیجه مقاومت، فداکاری و اثار ملت و مجاهدان عراقی و تثبیت حق اصیل آنان در دستیابی به حاکمیت و استقلال کامل است.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن در پایان افزود که فداکاری‌های عراقی ها در راه آزادی و کرامت خود را ارج می‌نهیم و به شهدا، جانبازان و مجاهدان آن درود می فرستیم و به آنها ادای احترام می‌کنیم.

وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) روز چهارشنبه (۹ مهرماه) به صورت رسمی خروج نظامیان این کشور از عراق را اعلام کرد.