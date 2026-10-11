مدال برنز پدل اتفاقی نبود؛ تنیس ایران در ناگویا امیدوارکننده ظاهر شد

شاهرخ کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد تیم ملی تنیس و پدل ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: در جلسات متعددی که برای دفاع از حضور بازیکنان تنیس در بازی‌های آسیایی در کمیته ملی المپیک برگزار کردیم پیش‌بینی‌های خود را درباره نتایج احتمالی ارائه داده بودیم. اگر به اسناد و مباحث مطرح‌شده در آن جلسات مراجعه شود مشخص است که نتایج به‌دست‌آمده با پیش‌بینی‌های ما مطابقت داشت و حتی کسب مدال برنز در رشته پدل نیز از جمله مواردی بود که درباره آن صحبت کرده بودیم. البته به کسب مدال بهتر هم نزدیک شدیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بازیکنان ما پیش از این فرصت حضور در چنین رقابت‌هایی را نداشتند بازی‌های آسیایی ناگویا تجربه ارزشمندی برای آن‌ها بود تا با سطح رقابت‌ها و شرایط مسابقه در این رویداد آشنا شوند و بدانند برای دستیابی به نتایج بهتر باید چه مسیری را طی کنند. خوشبختانه نتیجه‌ای که پیش‌بینی کرده بودیم محقق شد.

دبیر فدراسیون تنیس درباره تفاوت سطح رقابت‌ها در رشته‌های تنیس و پدل و دلیل کسب مدال در پدل، گفت: قدمت تنیس با پدل قابل مقایسه نیست. پدل از سال ۱۹۶۹ شکل گرفته در حالی که تنیس بیش از ۱۴۵ سال قدمت دارد. همین تفاوت باعث شده است که تنیس در طول سال‌ها توسعه بیشتری پیدا کند، تعداد مدعیان آن افزایش یابد و مسابقات حرفه‌ای و گرنداسلم‌ها سابقه‌ای طولانی داشته باشند. بنابراین سطح رقابت در تنیس با شرایط فعلی پدل متفاوت است.

کشاورز افزود: بازیکنان پدل ایران تلاش زیادی کردند. در کنار حمایت و نظارت فدراسیون انجمن‌های فعال در این رشته نیز نقش مؤثری داشتند و حامیانی که به این مجموعه کمک کردند زمینه اعزام بازیکنان به مسابقات متعدد را فراهم کردند. این حضورها به بهبود رنکینگ و افزایش تجربه بازیکنان کمک کرد و باعث شد آن‌ها با آمادگی بیشتری در بازی‌های آسیایی شرکت کنند.

وی درباره سطح رقابت‌های پدل در ناگویا نیز توضیح داد: برخی تیم‌ها از جمله امارات بازیکنانی با تابعیت این کشور در اختیار داشتند که پیش‌تر در اسپانیا بازی می‌کردند. این موضوع با اعتراض برخی تیم‌ها همراه شد. با توجه به جایگاه اسپانیا و آرژانتین در پدل حضور بازیکنان سطح بالای این کشورها می‌توانست رقابت‌ها را دشوارتر کند. با این حال تیم ایران با رقبای آسیایی حاضر در مسابقات رقابت کرد و توانست مدال برنز به دست آورد.

دبیر فدراسیون تنیس در پاسخ به این پرسش که چه زمانی می‌توان انتظار داشت تنیس ایران نیز در بازی‌های آسیایی برای کسب مدال رقابت کند، اظهار کرد: نتایج بازیکنان ما نشان داد که فاصله زیادی با رقبا نداریم. در بخش دونفره بانوان بازیکنان توانستند یک مرحله صعود کنند و در بخش میکس دونفره نیز تیم ایران که برای نخستین بار در این بخش حضور داشت با اختلافی اندک و تنها دو امتیاز در ست پایانی شکست خورد.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که در جدول‌های ۳۲ یا ۶۴ نفره تنها تعداد محدودی از بازیکنان به مدال می‌رسند. بنابراین صرف حضور در این رقابت‌ها به معنای کسب مدال نیست. با این حال عملکرد بازیکنان ایران امیدوارکننده بود؛ آن‌ها در برخی دیدارها به پیروزی رسیدند و در مسابقاتی نیز که شکست خوردند فاصله نزدیکی با حریفان داشتند. این نتایج نشان می‌دهد که ارزیابی ما از ظرفیت بازیکنان چندان دور از واقعیت نبوده است و با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان به نتایج بهتر در آینده امیدوار بود.

کشاورز با اشاره به تفاوت شرایط تیم ایران در دوره‌های گذشته بازی‌های آسیایی، گفت: در دوره قبل سینا مقیمی تنها ۱۰ روز پیش از اعزام به تیم اضافه شد و از نظر آمادگی ذهنی نیز شرایط ایده‌آلی برای حضور در مسابقات نداشت. علاوه بر این آن رقابت‌ها در شرایط همه‌گیری کرونا برگزار شد و شماری از ورزشکاران رشته‌های مختلف با بیماری مواجه شدند. در ناگویا شرایط متفاوت بود و بازیکنان ما توانستند تجربه ارزشمندی کسب کنند و عملکرد قابل قبولی داشته باشند.

وی در خصوص برنامه‌های تیم ملی تنیس در نیمه دوم سال نیز اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل شرایط منطقه برگزاری برخی رویدادهای بین‌المللی و میزبانی مسابقات در ایران با محدودیت مواجه شده است. در نتیجه فرصت‌های ما برای برگزاری رقابت‌های بین‌المللی در داخل کشور کاهش یافته و اعزام بازیکنان به مسابقات خارجی نیز با محدودیت‌های مالی و مشکلات سفر همراه است.

دبیر فدراسیون تنیس افزود: تلاش می‌کنیم تا حد امکان بازیکنان را به رویدادهای خارجی اعزام کنیم و در کنار آن مسابقات داخلی باکیفیتی را جایگزین کنیم تا روند آماده‌سازی آن‌ها متوقف نشود. پیش از این میزبانی مسابقاتی از جمله رویدادهای بین‌المللی پدل و چند دوره از مسابقات تنیس را دریافت کرده بودیم و امیدواریم با فراهم شدن شرایط امکان میزبانی دوباره این رقابت‌ها در کشور فراهم شود.

کشاورز درباره حضور تیم ایران در انتخابی جام جهانی پدل که قرار است آبان‌ماه در کویت برگزار شود، گفت: برنامه اعزام تیم را داریم اما در حال حاضر منتظر صدور روادید بازیکنان هستیم. در صورت صدور ویزا تیم ایران در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور در مسابقات بین‌المللی برای ارتقای رنکینگ و افزایش تجربه بازیکنان اهمیت زیادی دارد. اگر بخواهیم در بازی‌های آسیایی آینده نیز نتایج بهتری کسب کنیم باید از فرصت‌های پیش رو برای حضور بیشتر در رقابت‌های خارجی استفاده کنیم تا بازیکنان بتوانند جایگاه خود را در رنکینگ ارتقا دهند و تجربه بیشتری به دست آورند. امیدواریم با فراهم شدن شرایط اعزام و برگزاری مسابقات وضعیت تنیس و پدل ایران در دوره بعدی بازی‌های آسیایی بهتر و باثبات‌تر شود.