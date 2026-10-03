برگزاری نشست شورای حقوق بشر درباره فلسطین در غیبت مدعیان حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، به بررسی وضعیت حقوق بشر در فلسطین و دیگر سرزمین‌های اشغالی عربی پرداخت.



در این نشست، نمایندگان شماری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به بیان مواضع خود درباره وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین پرداخته و به طور قاطع اقدامات اسرائیل را محکوم کردند.



در عین حال در نشست امروز غیبت برخی از کشورهایی که همواره خود را از مدعیان و حامیان حقوق بشر معرفی می‌کنند قابل توجه بود. کانادا که همواره از برنامه‌ریزان اصلی اقدامات ضد ایرانی در پوشش حقوق بشر است، یکی از غایبان اصلی این نشست بود.



همچنین اغلب کشورهای اروپائی از جمله آلمان، انگلستان، ایتالیا، سوئیس، سوئد، اتریش، دانمارک، هلند، بلژیک، نروژ و فنلاند یا در این نشست حضور نیافتند و یا اینکه از انجام سخنرانی در باره وضعیت مردم فلسطین خودداری کردند.



آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز، که در سنوات اخیر به عنوان نمادهای نقض حقوق بشر در جهان شناخته شده‌اند، در سال ۲۰۲۵ اعلام کردند که از این پس هیچ گونه مشارکتی در شورای حقوق بشر نخواهند داشت و در نشست اخیر مربوط به فلسطین نیز حضور نداشتند.



غیبت و یا عدم مشارکت فعال برخی کشورها در حالی صورت می‌گیرد که موضوع فلسطین، برخلاف بسیاری از موضوعات موردی در دستور کار شورا، دارای بند مستقل و دائمی در دستور کار شورای حقوق بشر است و نشست امروز نیز بدون شک مهمترین دستور کار اجلاس شصت‌وسوم بود.



شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ۱۶ شهریور آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ در ژنو ادامه خواهد داشت.