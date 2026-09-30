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۹ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۸

حمله توپخانه‌ ای رژیم صهیونیستی به خاک سوریه

حمله توپخانه‌ ای رژیم صهیونیستی به خاک سوریه

ارتش رژیم صهیونیستی با آتش توپخانه مناطقی از خاک سوریه را هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، ارتش رژیم صهیونیستی با آتش توپخانه مناطقی را در اطراف روستای صمدانیه شرقی در شمال قنیطره هدف قرار داده است.

براساس این گزارش، این حملات تلفات و زخمی به دنبال نداشته است.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، نظامیان صهیونیست با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب سوریه پیشروی کردند.

رژیم اسرائیل همچنین بخش‌هایی از جنوب سوریه از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.


کد مطلب 6964218

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