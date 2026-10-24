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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

شبکه های اجتماعی از ۲۰۲۷ برای کودکان یونانی ممنوع شد

شبکه های اجتماعی از ۲۰۲۷ برای کودکان یونانی ممنوع شد

پس از آنکه «کیریاکوس میتسوتاکیس» نخست وزیر یونان در اوایل سال جاری میلادی ممنوعیت شبکه های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال را اعلام کرد، بالاخره پارلمان این کشور ممنوعیت مذکور را تصویب کرد.

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، لایحه مذکور که به گفته نخست وزیر سخت اما لازم است، یکی از نخستین ممنوعیت های این چنینی در اتحادیه اروپا به حساب می آید و از یکم ژانویه ۲۰۲۷ میلادی اجرا می شود. این قانون شامل پلتفرم هایی مانند تیک تاک، اینستاگرام، فیس بوک و ایکس می شود. همچنین طبق آن چنین سرویس هایی باید روش های احراز سن متناسب و معتبر داشته باشند.

دیمیترس پاپاسترگیو وزیر هوش مصنوعی نظارت دیجیتال یونان در این باره می گوید: انجام ندادن هیچ کاری و منتظر ماندن برای وضع یک قانون اروپایی ایده آل، کار ساده ای بود. کودکان هر روز در اینترنت غرق می شوند و من معتقدم یک دولت مسئول باید آنچه را که وظیفه دارد، انجام دهد.

عدم رعایت این قانون، طبق «قانون خدمات دیجیتال اتحادیهٔ اروپا» (DSA)، منجر به جریمه خواهد شد. همچنین والدین باید اپ هایی را دانلود کنند که توسط دولت پشتیبانی می شوند و «کیف پول کودکان» یا «Gov.gr» نامیده می شوند و هدف از طراحی شان حفاظت از حریم خصوصی و به حداقل رساندن داده های جمع آوری شده با استفاده از «توکن های سنی» است که سن فرد را تایید می کند و همزمان افشای داده های خصوصی را به حداقل می رساند.

کد مطلب 6987672

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