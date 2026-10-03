مولوی حسین بر: «شهید ظریفی» همواره دغدغه‌ معیشت مردم را داشت

مولوی عبدالوهاب حسین‌بر در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حسین ظریفی، او را مصداق انسان‌های مؤمن و وفادار به عهد الهی دانست و گفت: این شهید والامقام فردی شجاع، مصلح و همراه مردم بود و در عرصه‌های مختلف در کنار آنان قرار داشت.

این عالم اهل سنت سراوان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سردار شهید حسین ظریفی، مشکلات معیشتی مردم بود و او برای رفع مسائل و مشکلات آنان تلاش می‌کرد و در نهایت نیز در مسیر خدمت به مردم به شهادت رسید.

مردم سیستان و بلوچستان داغدار شهادت شهید ظریفی هستند

وی با اشاره به جایگاه شهید ظریفی در میان مردم افزود: مردم سیستان و بلوچستان از شهادت این سردار داغدار هستند و امیدواریم بتوانیم با ادامه دادن مسیر و آرمان‌های این شهید، راه او را زنده نگه داریم.

مولوی حسین‌بر تأکید کرد: دشمنان بدانند مردم تا آخرین قطره خون در برابر آنان ایستادگی خواهند کرد و به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد کشور، سرزمین و امنیت مردم در اختیار گروهک‌ها و دشمنان قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: حفظ وحدت، امنیت و تمامیت سرزمینی کشور نیازمند هوشیاری و همراهی مردم است و مردم سیستان و بلوچستان در مسیر دفاع از کشور و امنیت آن همچنان پای کار خواهند بود.